Kara ve Hava Harp Akademileri komutanları tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında, Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert, Hava Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Recep Yüksel, Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Nevzat Taşdeler, Tuğgeneral Ali Akyürek ile 9 subay, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık işlemleri tamamlanan çoğu asker şüphelilerden gruplar halinde, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilenlerin işlemleri bitti.



hürriyet'in haberine göre; soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert, Hava Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Recep Yüksel, Harp Akademileri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümgeneral Nevzat Taşdeler, Harp Akademileri, Silahlı Kuvvetler Yüksek Sevk ve İdare Akademisi (SKYÜSİDAK) Komutanı Tuğgeneral Ali Akyürek ile 9 albay, savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

'Akademi imamı' iddiası

Generaller Mert, Yüksel, Taşdeler ve Akyürek ile 9 albay, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Tutuklanan generallerden Yüksel'in, FETÖ/PDY yapılanmasında “akademi imamı” olduğu değerlendiriliyor. Tutuklanan generallar ile diğer şüpheli subayların, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in konutlarını basılmasına ilişkin eylemi tertipledikleri de öğrenildi.

Komutanın eşine ve çocuğuna silah çektiler

Şüphelilerden bir kısmı, Deniz Harp Akademisi Komutanı'nın konutunu bastıktan sonra "Tayyip'in askerleri" diyerek, komutanın eşi ve çocuğuna silah çektikleri de belirtildi.



Son tutuklamalarla birlikte İstanbul'da tutuklanan general sayısı 16'ya yükseldi. Şu ana kadar darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla soruşturma kapsamında, aralarında general ve bir amiral, subay, polis, öğretmen ve asker ile askeri-sivil hakim savcıların da bulunduğu 2 bin 139 kişi tutuklandı. Bunlardan 218'ini sivil hakim ve savcılar oluşturuyor.