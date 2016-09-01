Kara ve Deniz Kuvvetleri'nde görevli 648'i tutuklu 820 personel ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı, FETÖ soruşturması kapsamında Kara ve Deniz Kuvvetleri'nde 648'i tutuklu 820 askeri personelin daha TSK ile ilişkisinin kesildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraçların titiz bir çalışmayla gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, "Vatanına ve milletine bağlı kahraman askerlerimiz görevlerini başarıyla sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe daha da güçlenerek, milletimizin hizmetine devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Böylelikle Milli Savunma Bakanlığı tarafından, 15 Temmuz'daki darbe girişiminden bugüne kadar 151'i general toplam 4 bin 451 askeri personelin orduyla ilişiği kesilmiş oldu.

Son ihraç edilen 820 personel içinde general rütbesinde personel yer almazken, ilişiği kesilenlerin subay ve astsubaylardan oluştuğu öğrenildi.