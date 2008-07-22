Kara Şövalye'den rekor!

ABD’de 15 Temmuz’da vizyona giren ve 15-16-17 Temmuz tarihlerinde elde ettiği 155 milyon dolarlık (yaklaşık 186 milyon YTL) hasılat ile gişeleri tam anlamıyla fetheden “Kara Şövalye”, 14 Temmuz Perşembe gece yarısı gösterimlerinde elde ettiği 18,5 milyon dolarlık hasılatla en iyi gece yarısı açılışı rekorunun ve bu rakam dahil 15 Temmuz Cuma günü elde ettiği 67,9 milyon dolarlık hasılat ile en iyi açılış günü rekorunun da sahibi oldu.



“Batman Begins/Batman Başlıyor” filminin devamı olan “Kara Şövalye” yönetmen Christopher Nolan ve Batman’i canlandıran Christian Bale’i tekrar bir ara getiriyor.

Filmin diğer başrollerinde Michael Cane, Heath Ledger, Gary Oldman, Aaron Eckart, Maggie Gyllenhaal ve Morgan Freeman yer alıyorlar.



“Kara Şövalye” Ülkemizde Türkçe dublajlı ve altyazılı seçenekleri ve IMAX versiyonu ile

25 Temmuz Cuma günü vizyona girecek.

