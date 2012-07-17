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Kültür-Sanat

'Kara Şövalye Yükseliyor'un galası 27 Temmuz’da

Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmi 'The Dark Knight Rises'ın Avrupa galası ntvmsnbc'den izlenebilecek

17 Temmuz 2012 23:46

'Kara Şövalye Yükseliyor'un (The Dark Knıght Rıses) yarın akşam Londra Leicester Square’de gerçekleşecek Avrupa galası canlı yayınla ntvmsnbc'de olacak. Tüm başrol oyuncuları, yönetmen ve yapımcıların katılacağı Galayı canlı yayınla Londra saati ile 5:30pm – 7:15pm (TSİ 19:30-21:15) arasında izleyebilirsiniz.

'Kara Şövalye Yükseliyor' 27 Temmuz’da Türkçe Altyazılı, Türkçe Dublaj ve IMAX Seçenekleriyle sinemalarda olacak.
 
Merakla beklenen filmde; Batman'in gecenin karanlığına karışıp ortadan kaybolarak bir anda kahramandan kaçağa dönüşmesinin üzerinden sekiz yıl geçmiştir. Başsavcı Harvey Dent'in ölümünü üstlenen Kara Şövalye, Emniyet Müdürü Gordon'la birlikte böylesinin herkesin yararına olacağını umduğu için her şeyini feda etmiştir. Bir süre için bu yalan işe yarar ve Gotham şehrindeki suç faaliyetleri suç karşıtı DentAct'in ağırlığı altında ezilir.
 
Fakat gizli amaçları olan kurnaz bir kedi hırsızın ortaya çıkmasıyla her şey değişecektir. Bundan çok daha tehlikelisi ise maskeli terörist Bane'in ortaya çıkışıdır. Bane'in Gotham'a ilişkin acımasız planları Bruce'u kendi kendini mahkum ettiği sürgüne son vermeye yöneltir. Fakat pelerinini ve başlığını tekrar giyse bile, Batman, Bane'e denk bir rakip olmayabilir.
 
Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway, Gary Oldman, Joseph Gordon Levitt, Marion Cotillard, Michael Caine ve Morgan Freeman'ın başrolünde yer aldığı film için yönetmen Christopher Nolan önceki filmlerin kamera arkasında çalıştığı ekibiyle tekrar bir araya geldi.
 

 

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