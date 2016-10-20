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'Kara Sevda'dan fragman geldi; Nihan, Kemal'i affediyor mu?

"Nihan, Kemal’i vicdanen 'affetmeye' çok yakındır"

20 Ekim 2016 17:23

Star TV'de ekrana gelen 'Kara Sevda'nın 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Kemal bir plan kurarak Nihan ile aynı uçakta mı yoksa bu tamamen bir tesadüf mü? Dizinin yeni bölüm fragmanında yaşanan gelişmelerin ardından Emir çılgına dönüyor. 

Kara Sevda'nın yeni bölümüyle ilgili olarak Star TV'de yer alan tanıtım yazısı şöyle:

"Kara Sevda son bölümde; Kemal, Emir’in oyunundan habersiz Deniz’le ilgili yaşadığı hayal kırıklığının ardından kendini çok çabuk toplar. Cezaevinden çıktığı günden beri aklında olan Kozcuoğlu’nu çökertme planına hız verir. İki hedef noktası vardır: Biri, Emir’in itibarı; diğeri Nihan’ın gözünde Ozan’ın ölümüyle ilgili kendini aklamak. Kemal, hedeflerine ulaşmak için Emir’in takip etmesinin çok zor olduğu şaşırtmacalı bir yöntemle araştırmasına başlar. Emir de Kemal’in önünü kesmek için hamlelerine başlar. 

Nihan, Leyla’nın ittifakıyla, kendi planına devam eder. Kozcuoğlu ailesinin göbeğine nezaman patlayacağı belli olmayan ilk dinamiti yerleştirir. Bu sırada, hiç beklemediği bir anda, eve gelen bir paket onu, Ozan’la ilgili çok derin bir sorgulamanın içine iter. Nihan’ın bütün bakış açısını değiştiren bu paket, Kemal ile Nihan’ı tekrar karşı karşıya getirecektir. Kemal’in vicdanının rahatlığı, Nihan’ın Kemal’e bakışını derinden sarsar. Kemal’i vicdanen 'affetmeye' çok yakındır..."

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Kara Sevda41 bölüm fragmanıKemalNihanBurak ÖzçivitNeslihan AtagülStar TV

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