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Kara saplanan Ambulans için koştular KIRKLARELİ (A.A)

17 Ekim 2011 20:06

-Kara saplanan Ambulans için koştular KIRKLARELİ (A.A) - 17.10.2011 - Romanya'dan Türkiye'ye hasta nakli yapan bir ambulans Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kara saplandı.  Yardım çağrısı üzerine bölgeye giden ekipler, ambulansla birlikte kara saplanan yabancı plakalı 6 otomobili de kurtardı. Kırklareli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Ertuğrul Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde kar yağışının yoğun olduğu bölgelere arama kurtarma ekiplerini sevk ettiklerini söyledi. Çalışmalar kapsımında ilk olarak Dereköy Sınır Kapısı'nı geçerek Türkiye'ye giriş yaptıktan bir süre sonra kara saplanan ve içerinde Romanya uyruklu bir hastanın bulunduğu ambulansa ulaştıklarını ifade eden Atasoy, ''Romanya plakalı ambulansa ulaştığımızda polislerin yardımıyla ambulansın tekerleklerine zincir takıldı. Yol güzergahındaki kapalı noktalar da Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından açılarak, ambulansın birkaç saat içerisinde kurtarılarak yoluna devam etmesi sağlandı'' dedi. Ambulansın yanı sıra aynı güzergahta kara saplanan yabancı plakalı 6 otomobilin daha kurtarıldığını belirten Atasoy, gece yarısı yollardaki buzlanmayı da dikkate alarak, içerisinde 1'i yabancı dil bilen 5'er kişiden oluşan 2 ekibin sabaha kadar yollarda görev yapacağını kaydetti.

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