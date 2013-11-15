Kara parayla savaşan Papa, mafyanın hedefi

Göreve geldiği Mart 2013'ten bu yana yolsuzlukların ve Vatikan'daki kara paraların üzerine giden Katolik lideri Papa Francis'in, mafyanın hedefinde olduğu ileri sürüldü. İddiayı, 26 yıldır mafya ile mücadele eden İtalya'nın Calabria kenti savcısı Nicola Gratteri ortaya attı.

İtalyan Il Fatto Quotidiano gazetesine konuşan savcıya göre, Papa Francis Vatikan'ın içinde yaptığı "temizlik" ile mafya babalarını öfkelendirdi. Papa Francis, başta Vatikan Bankası Ior'da olmak üzere bir dizi temizlik harekatı yürütüyor. Mafyanın kara parasını Vatikan Bankası Ior'da akladığı haberleri defalarca dünya basınının gündemine gelmişti. Savcı Gratteri de verdiği mülakatta Calabria mafyası ve kilisenin ortak hareket ettiğini söyledi. Gratteri'nin iddiasına göre,Vatikan'daki ekonomik güç merkezlerinin üstüne gitmesi nedeniyle, Papa Francis mafyanın hedefine girdi. Hatta İtalyan savcıya göre mafya Papa'ya bir suikast girişiminde bulunabilir. Mafya ile mücadele savcısı, Papa Francis dışında kalan diğer üst düzey kilise yöneticilerinin ise mafyaya karşı hoşgörülü olduğuna da dikkat çekti. Yüksek mahkemede ceza almalarına rağmen Reggio Calabria Piskoposu'nun mafya babalarını aforoz etmemekte direnmesi bu durumun küçük bir örneği kabul ediliyor.

Güvenlik kurallarına uymuyor

Vatikan Sözcüsü Federico Lombardi ise, "böyle bir tehdidin mevcut olmadığını ve Papa'nın güvenliği konusunda içlerinin rahat olduğunu" açıkladı.

Oysa mafyayı huzursuz eden Papa Francis, sade yaşam tarzıyla korumalarını da zora sokuyor. Hiçbir protokole uymayan Papa, sarayında kalmıyor. Hatta, Santa Marta Rezidansı'nda hizmetlileri ile kalıp, bahçıvanı ile yemek yiyor. Cep telefonundan dünyanın dört bir yanında tanıdıklarını arıyor. Vatikan'dan kimseye haber dahi vermeden çıkan Papa, Vatikan jandarması için korunması en zor isimlerden biri.