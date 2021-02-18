Kara para suçundan soruşturma geçiren SBK Holding Biofarma’yı İsviçreliler’e sattı

Kara para suçundan soruşturma geçiren SBK Holding'in 2014’te satın aldığı Türk ilaç sektörünün önde gelen firmalarından Biofarma şirketini İsviçreli bir gruba sattı. ABK Holding’in İsviçreli bir grup ile 12 Temmuz'da gizlilik sözleşmesi imzalayarak satışı için masaya oturduğu ve 14 Aralık'ta da satışın gerçekleştiği öğrenildi.

Sözcü’den Hayati Arıgan’ın haberine göre, Biofarma'nın satışı Türkiye'de tescil edildi. SBK Holding yönetimden tamamen ayrıldı. SBK Holding'in yaşadığı sıkıntıdan dolayı İsviçreli firmanın Biofarma'yı avantajlı bir rakama aldığı da öğrenildi.

Öte yandan Biofarma'nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı Heinz Gisler oldu. Yönetim kurulu üyeliğine ise Biofarma'nın başkan vekilliğini yapan Çağlar Şendil yeniden getirildi. Çağlar Şendil SBK Holding'in iştiraklerinden Mega Varlık'ta üst düzey yönetici idi.

“Yabancıları Türk yapacağız” demişti

SBK Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Biofarma’yı satın aldıklarından “Umut vadeden Türk şirketlerini yabancılardan alarak tekrar Türk yapacağız” açıklamasını yapmıştı.

Kara para soruşturması

Öte yandan SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında 132 milyon dolar kara para aklandığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

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