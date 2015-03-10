Kara para aklama iddiaları iki bakanı istifa ettirdi

Hollanda Adalet Bakanı Ivo Opstelten, 2001 yılında bir uyuşturucu kaçakçısının paralarını akladığı yönündeki haberlerin ardından Bakan Yardımcısı Fred Teeven ile istifa ettiklerini açıkladı.

Adalet Bakanı Opstelten ile yardımcısı Teeven'in istifasına yol açan süreç, Hollanda Televizyonu'nda (NOS) yayınlanan "Nieuwsuur" (Haber Saati) adlı programla başladı.

Programda, Adalet Bakanlığı'nın, uyuşturucu kaçakçısı Cees H.'nin parasını akladığı savunuldu.

Nieuwsuur'un haberinde, 2001 yılında savcı olarak görev yapan şu anki Adalet Bakan Yardımcısı Fred Teeven'in, uyuşturucu kaçakçısı Cees H. İle anlaştığı belirtildi.

Habere göre, Adalet Bakanlığı'na 750 bin gulden (340 bin euro) ödemesi karşılığında, Cees H.'nin Lüksemburg bankalarındaki parası kendisine verildi. Teeven ve Cees H., para transferinin vergi dairesinden gizli tutulması konusunda da anlaştılar.

Anlaşma gereği, Cees H.'nin avukatına Lüksemburg'daki hesabında bulunan 4 milyon 750 bin gulden (2 milyon 133 bin euro) ödendi.

Haberde Adalet Bakanlığı'nın, vergi dairesinden gizlice bir uyuşturucu kaçakçısının parasını akladığı vurgulandı.

2 milyon euro ödendiği kesinleşti

Devlet televizyonunda yayınlanan haber, parlamentoda tartışma yarattı. Adalet Bakanı Ivo Opstelten, pazartesi sabahı meclise, uyuşturucu kaçakçısı Cees H.'ye ödenen paranın yaklaşık 1 milyon 250 bin gulden (567 bin euro) olduğunu bildirdi. "Gerçek rakamı veremiyorum, elimizde bilgi yok" dedi.

Ancak Cees H.'nin avukatı Doedens, Bakan Opstelten'in meclise doğru bilgi vermediğini söyledi. Doedens, Adalet Bakanlığı'nın kendisi aracılığıyla Cees H.'ye 4 milyon 750 bin gulden ödediğini, ödeme makbuzunun kendilerinde olduğunu açıkladı.

Yapılan araştırma sonunda, bakanlıkların finansmanı ile ilgili bilgilerin yer aldığı ve artık kullanılmayan bir sistemde ödeme bilgilerine ulaşıldı. Uyuşturucu kaçakçısı Cees H.'ye ödenen paranın 4 milyon 750 bin gulden olduğu kesinleşti.

Bu gelişme, muhalefetin yoğun eleştirilerine neden oldu.

'Vergiyi bilgilendirmek bakanlığın görevi değil'

Bunun üzerine Adalet Bakanı Opstelten geç saatlerde bir basın toplantısı düzenleyerek, parlamentoya yanlış bilgi verdiğini kabul etti. Opstelten, Kral Willem - Alexander'a istifasını sunduğunu açıkladı.

Savcı sıfatıyla 2001 yılında Cees H. İle anlaşma yapan Adalet Bakan Yardımcısı Fred Teeven de istifa ettiğini bildirdi.

Teeven, 2001 yılında Cees H. İle yapılan anlaşmanın "yanlış bir şey olmadığını" savundu. Para transferinin, vergi dairesinden gizli yapılması konusunda da, "Vergiyi bilgilendirmek bakanlığın görevi değil. Parayı alan kişinin sorumluluğu" dedi.

İktidar ortağı Liberal Sağ Parti'ye (VVD) lideri Halbe Zijlstra, partisine mensup Adalet Bakanı ile yardımcısının istifasını "saygıyla karşıladığını" söyledi. Muhalafet ise, Başbakan Mark Rutte'den gelişmelere ilişkin açıklama bekliyor.

Adalet Bakanı ile yardımcısının istifasına yol açan "kara para dosyası"nda ismi geçen Cees H., 1990'larda Hollanda'nın önde gelen uyuşturucu kaçakçılarından birisi olarak biliniyor.

Cees H.'nin, uyuşturucu ticareti sonucu 500 milyon gulden (250 milyon euro) servet edindiği öne sürülüyordu. Ancak hakkında açılan dava ilerledikçe, sahip olduğu servete ilişkin daha az rakamlar dile getirilmeye başlandı.

Vergiden gizli olarak Adalet Bakanlığı ile anlaşan Cees H.'nın uyuşturucudan elde ettiği paranın ne kadarını akladığı bilinmiyor.