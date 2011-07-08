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Kültür-Sanat

Kara Murat efsanesi geri dönüyor!

Yıllarca çizgi romanları sevilerek okunan ve daha önce sinema filmleri yapılan Kara Murat, yeni ve modern teknolojinin nimetlerinden yararlanılarak geri dönüyor.

08 Temmuz 2011 03:00

T24 - Yıllarca çizgi romanları sevilerek okunan ve daha önce sinema filmleri yapılan Kara Murat, yeni ve modern teknolojinin nimetlerinden yararlanılarak geri dönüyor.


KARA MURAT - MORA  ATEŞİ FRAGMANI


Fransız aktör ve kareografist Cyrill Rafaelli aksiyon kareografisi danışmanlığında çekilen filmin fragmanı çok yakında sinemalarda gösterime girecek.


Fatih Usta’nın Kara Murat’ı oynadığı filmin fragman çekimleri yapıldı, seti ise 15 Haziran’da start alacak. Aralık 2011’de Pinema Film’in dağıtımıyla vizyona girecek olan filmin cast çalışmaları henüz tamamlanmadı. Çekim teknikleri ve aksiyon sahneleri ile büyük ilgi toplanması beklenen filmin fragman çekimleri bir haftada tamamlandı ve sette oyuncular dahil 150 kişilik bir ekip görev aldı.


FİLMDEN NOTLAR:

Oyuncu Sayısı: Aksiyon sahnelerinde 600 sporcu yer alacak.


Kostüm: Tarihi bir karakter olan Kara Murat Mora’nın Ateşi için 800 ayrı kostüm tasarlandı ve şu an dikimleri gerçekleştiriliyor.


Teknik Altyapı: Teknik olarak Hollywood’un son sistemi kullanılıyor. ARRİ D-21 kamera, birçok slowmotion sahnelerinin kullanılacağı filmde bir tane de Phantom kamera ve Anamorphic lensler kullanılıyor.


Avatar filminin finish edit’in yapıldığı Quantel Pablo 4 K Color Grading sistem kullanılmaktadır…


Filmin Tarzı: Aksiyon sahneleriyle 300 Spartalı, Spartacus ve Robin Hood tadında bir film izlenecek.



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