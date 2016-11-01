Kara mayınlarına karşı ıspanak önlemi

Bilim insanları ıspanak bitkisini, "küçük" bir müdahale ile bomba dedektörüne dönüştürmeyi başardı.

Yapraklarına, küçük tüpler yerleştirilmesi yoluyla, bitkinin kara mayınlarında bulunan nitro-aromaları toplayarak, sinyal olarak iletmesi sağlandı.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün ( MIT) makale olarak yayınladığı çalışmaya göre, ıspanak yaprakları tarafından toplanan bu veriler, kablosuz olarak akıllı cihazlara da aktarılabiliyor.

Peki ıspanağı bir bomba dedektörüne dönüştüren bu "küçük müdahale" nasıl gerçekleşiyor ?

Bilim insanları ıspanak bitkisinin istenen sinyalleri verebilmesi için, yapraklarına nano partiküller ve karbon nanotüpler yerleştirdi.

Sinyalleri okuyabilmek için ise yaprağa lazer tutarak, bu nanotüplerin lazer ışığıyla tepkimeye girmesi sağlandı. Bir kızıl ötesi kamera aracılığıyla da hedef moleküllerin tepkimesi tespit edildi.

BBC'ye konuşan proje sorumlularından Profesör Michael Strano, "Bu yöntemle, bitkileri isteğimiz herhangi bir şeyi belirlemesi için kullanabiliriz" dedi.

Strano, "Bitkiler savunma sistemi olarak kullanılabilir. Ayrıca toplu alanlara yerleştirilerek 'terörist faaliyetlere' karşı da sensör işlevi görebilir" açıklamasını yaptı.

Michael Strano'nun laboratuvarı yakın zamanda, yine karbon nanotüpleri aracılığı ile TNT tipi patlayıcıları ve sinir sistemini etkileyen sarin gazını tespit etmeyi başarmıştı.