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Kara listeye alınan Hollandalı gazeteci yetkililerden yanıt bekliyor

Hollandalı gazeteci Bram Vermeulen bu yılın Şubat ayından itibaren Türkiye’ye girişlerinde sorun yaşıyor, uçaktan indiğinde yolculardan ayrılıyor ve kontrolden geçiriliyor

24 Ekim 2013 15:34

Hollandalı gazeteci Bram Vermeulen yaklaşık 5 yıldır Türkiye’de çalışıyor ancak henüz nedeni açıklanmayan bir nedenle “kara listeye” alındı ve oturum iznini kaybetmek üzere. Avukatı Ramazan Demir ise Cumhurbaşkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurarak gazetecinin bugüne kadar yaşadıklarını aktardı ve bunun nedenini sordu.

Gazeteci bu yılın Şubat ayından itibaren Türkiye’ye girişlerinde sorun yaşıyor, uçaktan indiğinde yolculardan ayrılıyor ve kontrolden geçiriliyor. Fakat kendisine nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmıyor.
Hollanda’nın devlet televizyonu NOS ile NRC Handelsblad gazetesi için çalışan Bram Vermeulen, bir keresinde sınırdışı edilmekle de karşı karşıya kalmış. İşlemleri için Kumkapı’daki yabancılar şubesine gitmesinin söylenmesinin ardından, buraya giden gazeteciye hemen sınırdışı edilmek istenmiş. Ancak avukatının aramasıyla bu durum engellenmiş.

 

'Bunun adı fişleme'

 

Gazetecinin avukatı Ramazan Demir, “Bunun adı fişleme” diyor ve ekliyor, “Bu aynı zamanda mesleki faaliyetlerinin engellenmesi anlamına geliyor. Bir suç işlenmiş gibi davranılması sorundur. Güvenlik görevlilerinin o ekranda gördükleri her ne ise bunun açıklanması gerekiyor.”

BBC Türkçe’ye konuşan Vermeulen “7 ay boyunca her türlü soruyu sordum ve bir sessizlik hâkim. Bunun arkasında ne olduğuyla ilgili spekülasyonda bulunmak istemiyorum” diyor.
Ülkeye girmesini engelleyen bir durum olmadığını ama her seferinde ayrı muamele gördüğünü söyleyen Vermeulen, “Ülkeye girebiliyorum, yazabiliyorum. Ama bir şekilde zor oluyor bu. Bunu sadece bir uyarı olarak görüyorum. Ya da tamamen yanılıyorum,” diyor.

Türkiye’de oturma izni için gerekli olan sarı basın kartının yenilenmemesini de buna bağlıyor. Basın kartlarından sorumlu Başbakanlık Basın Enformasyon Genel Müdürlüğü bu yılın ortasında hak sahibi tüm gazetecilerin basın kartlarını yenilemişti.

Ancak Vermeulen bu kartı hala alamadığını, “sayısız telefon, e-maile hiçbir yanıt verilmediğini” söylüyor. “Beni her seferinde daire başkanı Hüseyin Yıldız’a yönlendiriyorlar, konuyla ilgili onun yetkili olduğunu söylüyorlar ama bugüne kadar ona ulaşmam mümkün olmadı” diyor.

Çalıştığı kurumun daha önce İçişleri Bakanlığı’na bir mektup yazdığını ve buna karşılık da, kendisinin “özel bilgilerinin kurumla paylaşılamayacağı” yanıtını aldığını belirtiyor.

Hüseyin Yıldız şu ana kadar konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Hollandalı gazeteci bu yılın sonunda, “önceden planladığı” üzere Afrika’ya gidecek. Ancak Türkiye’ye turist olarak girmesinin de mümkün olmayacağını öğrendiğini aktarıyor: “Beni havaalanında en son durdurduklarında, peki Türkiye'ye turist olarak girebilir miyim diye sorduğum ve hayır diye yanıt verdiler.” 

Vermeulen, “En kötüsü durumumla ilgili hiçbir açıklama yapılmaması. Tam bir sessizlik hâkim” diyor.
Gazeteci Türkiye ile ilgili çok sayıda haberin yanı sıra Türkiye'nin sınırlarında çekilmiş her biri bir saatlik belgeseller de yapmış ve bu çalışmasıyla ödül almıştı.

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