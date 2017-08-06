“Kara Kuvvetleri’nde gizli casus yapılanmasının ayrıntıları ortaya çıktı” iddiası

'FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) soruşturmasını tamamlayarak 71 şüpheli hakkında iddianame hazırlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ‘FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki gizli casus yapılanmasını ortaya koyduğu iddia edildi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından sonuçlandırılan soruşturma, ‘FETÖ’nün mahrem hizmetler biriminde “öğretmen” olarak görev yaptığı iddia edilen “Serhat” kod adlı M.S.K.’nın kendiliğinden Ankara Emniyeti’ne giderek, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) içerisinde faaliyet yürüten ‘FETÖ’ üyeleri hakkında ihbarda bulunması üzerine başlatıldı. M.S.K.’nın verdiği bilgilerden yola çıkan savcılığın, ‘FETÖ’nün KKK yapılanmasını ve yapılanmada yer alan isimleri bir bir tespit edildiği iddia edildi. Bu isimlerden gözaltına alınanlardan bazılarının da etkin pişmanlık kapsamında itirafçı olmasıyla örgütün tüm ayrıntısına kadar çıkarıldığı iddia edildi.

Kozmik Vehbi

Yapılanmanın üçüncü aşamasında istihbarat birimi olan “taşıyıcı”, bir başka ifadeyle (belge enformasyon yöneticisi) bulunuyor. Taşıyıcılar, KKK’da görevli ‘FETÖ’ üyesi olduğu iddia edilen (öğrenci) subaylardan gelen bilgi ve belgeleri üst örgüt mensuplarına şifreli flash bellek veya yutmaya elverişli micro kart içerisinde taşıyan kişi olduğu iddia edildi. Bu birimin başında ise “Vehbi” kod adını kullanlan V.A. bulunuyor. V.A. da yakalandı. Örgüt içerisinde müdür konumunda bulunan taşıyıcıların altında “bilgin” adlı müdür yardımcılarının bulunduğu tespit edildi. Bilginler, bilgi ve verileri toparlamakla görevli kişiler olarak biliniyor.

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