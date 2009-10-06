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Kara Kuvvetleri uzman erbaş alacak

06 Ekim 2009 01:08

Kara Kuvvetleri Komutanlığının çeşitli sınıflarındaki uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla personel alınacağı bildirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, alımlar en az lise ve dengi okul mezunu, halen askerlik hizmetini yapmakta olan veya başvuru tarihi itibarıyla terhisinden 3 yıl süre geçmemiş olan adaylar arasından yapılacak.

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, sınav notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak, adaylar başarı puanı en yüksekten başlamak üzere başvuruda bulundukları branşa yerleştirilecek.

Başvurular, bugünden itibaren 11 Kasım 2009 saat 17.00'a kadar ''www.kkk.tsk.tr'' internet adresinden yapılacak.

Yazılı sınav; 22 Kasım 2009 saat 11.00'de Adana, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çorlu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Malatya, Manisa, Samsun, Sivas, Trabzon, Van ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne'de gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavda başarılı olan adayların ön sağlık, fiziki kabiliyet yeterlilik testleri 8-29 Aralık 2009 tarihleri arasında Ankara Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okul ve Eğitim Tümen Komutanlığında, mülakatları 9-30 Aralık 2009 tarihleri arasında Ankara Cebeci'deki Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezinde yapılacak.

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