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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 100 gözaltı kararı

Ankara'da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen, 99'u muvazzaf 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

07 Ocak 2019 13:01

Ankara\'da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nda FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen, 99\'u muvazzaf 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerinin, gözaltı işlemlerine başladığı belirtildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin \'mahrem imamlar\' ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatları saptanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'nda görevli 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada; 1\'i albay, 9\'u yüzbaşı, 90\'ı üsteğmen olan 100 şüpheliden 99\'unun muvazzaf ve aktif görevde olduğu belirtildi. Gözaltı işlemlerinin başladığı, yakalanan şüphelilerden albayın emekli olduğu belirtildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin gözaltı işlemlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

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