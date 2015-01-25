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Kara Kuvvetleri Komutanı 3 yılın ardından ABD'ye gitti

Kara Kuvvetleri Komutanı Hulusi Akar, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ray Odierno'nun davetlisi olarak 3 yılın ardından ABD'ye gitti

25 Ocak 2015 17:52

Genelkurmay'dan 3 yıllık bir aranın ardından ABD'ye üst düzey bir ziyaret gerçekleşti. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Pentagon'un davetlisi olarak ABD'ye gitti.

İbrahim Yıldız’ın DHA’da yer alan haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ray Odierno'nun davetlisi olarak Washington'a gitti.

Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla saat 13.30'da Washington'a giden Orgeneral Akar'ın, bu ziyareti, 3 yıl önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'den sonra Washington'daki en üst düzeyde temas olacak.

 

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