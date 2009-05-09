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Kültür-Sanat

‘Kara Köpekler Havlarken’, Seattle Film Festivali’nde

‘Kara Köpekler Havlarken’, 35. Seattle International Film Festival’inde ‘Contemporary World Cinema’ bölümünde yarışacak.

09 Mayıs 2009 03:00

‘Kara Köpekler Havlarken’, 35. Seattle International Film Festival’inde ‘Contemporary World Cinema’ bölümünde yarışacak.

2008 seçkisinden yedi Oscar adayı çıkartan Amerika’nın en önemli festivallerinden 35. Seattle International Film Festival’inde ‘Contemporary World Cinema’ bölümünde yarışacak olan TC Kültür Bakanlığı destekli ‘Kara Köpekler Havlarken’ gerçekçi oyunculukları ve farklı rejisi ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Mehmet Bahadır Er, on beş yıl boyunca bir parçası olarak yaşadığı mahalleyi; şehir göçebeliği, güvenlik, rant, tutunamama ve yaşam mücadelesi kavramlarını iki mahalle delikanlısı, Selim (Cemal Toktaş) ve Çaça'nın (Volga Sorgu Tekinoğlu) , İstanbul’un kıdemli çakalları arasından sıyrılıp yırtma ve sınıf atlama mücadelesi üzerinden hareketli, huzursuz, gerçekçi bir tarzla irdeliyor.

Mahalleliler oynadı

Ödüllü kısa filmleriyle tanınan genç yönetmenler Mehmet Bahadır Er ve Ukraynalı yönetmen Maryna Gorbach'ın birlikte kurgusunu da üstlenip yönettikleri ilk uzun metrajlı filmleri, izleyiciyle ilk kez 2009 Ocak ayında Rotterdam Film Festivali'nde buluştu.

Yaş ortalaması 30’un altında olan bir ekiple tamamı İstanbul’da çekilen filmde:
Cemal Toktaş, Volga Sorgu Tekinoğlu, Erkan Can, Ayfer Dönmez, Murat Daltaban, Mehmet Usta, Ergun Kuyucu, Taylan Ertuğrul, Muhammed Cangören, Şener Savaş, Onur Dikmen ve Çeliktepe - Gültepe - Seyrantepe halkı oynuyor.

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