‘Kara Köpekler Havlarken’, Japonya’da klasik oldu!

Kültür Bakanlığı destekli 2009 yapımı ‘Kara Köpekler Havlarken’, Japon - Fukuoka Devlet Film Arşivi’ne alınıyor.



Film, kentleşme ve güvenlik meselesine bakışı, gerçekçi oyunculukları ve yenilikçi rejisi ile Japon sinemacıların ilgisini çekmeyi başardı. Arşiv kurumu tarafından filmin bir adet sinema kopyasına Japonca altyazı yapılarak arşivlenecek. Yönetmenler Mehmet Bahadır Er ve Maryna Gorbach bir hafta süreyle Japonya’da filmin gösterimi ve çeşitli panellerde konuşmacı olmak üzere Japonya’ya davet edildi.

