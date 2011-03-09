-''KARA KIŞ'' ULAŞIMI ZORLUYOR ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - Yoğun kar ve tipi nedeniyle yurt genelinde özellikle yüksek kesimlerde birçok yol ulaşıma kapanırken, Ankara çevresindeki bağlantı yollarının trafiğe açık olduğu bildirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yurt çapında etkisini gösteren kar ve tipi, birçok noktada karayolu ulaşımında aksamalara neden oluyor. Ancak Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin olumsuz hava koşullarına karşı mücadelesi sonucu özellikle Başkent civarındaki karayolları ulaşıma açık halde bulunuyor. Buna göre, Ankara-İstanbul, Ankara-Kırıkkale, Ankara-Konya, Ankara-Kızılcahamam, Ankara-Beypazarı, Ankara-Polatlı, Ankara-Sivrihisar ve Ankara Çevre Yolunda herhangi bir sorun bulunmuyor. Yetkililer, özellikle zincirsiz araçların yolda kalması, makaslaması ve kazalara karışması sonucu bu yollarda zaman zaman tıkanıklar ve aksamalar yaşandığını belirterek, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre sürücülerin, bugün ve yarın kesinlikle zincirsiz yola çıkmamasını öneriyor. ''Karla mücadele edilebiliyor ama zincirsiz araçlarla mücadele edilemiyor'' değerlendirmesinde bulunan yetkililer, önlem almayan taşıtların yüzlerce aracın yollarda mahsur kalmasına neden olduğunu ifade ederek, sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileri, TIR'ların özellikle bugün Ankara ve civarında trafiğe çıkmaması tavsiyesinde bulundu. -ULAŞIMA KAPALI YOLLAR- Öte yandan yurdun dört bir yanında etkili olan kar ve tipi nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde bazı yollar trafiğe kapandı. Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yollar şunlar: ''Konya-Bozkır ayrımı-Akören, Konya-Karaman ayrımı-Çumra, Konya-Seydişehir ayrımı-Akören, Konya-Seydişehir ayrımı-Bozkır, Konya-Çumra, Başyayla-Ermenek, Hadim-Sarıveliler, Karaman-Ermenek, Kolay-Çakıralan, Alaçam-Kızlan, Bozcalı-Aybastı, Gözeli-Sivrice, Yomra-Özdil-Taşköprü-Yağmurdere, Yomra-Özdil-Taşköprü-Yağmurdere, İkisu-Şiran, İkizdere-İspir (Ovit Dağı mevki), (Borçka-Muratlı ayrımı-Camili, Çaykara-Bayburt (Soğanlı Dağı mevki), Çaykara-Bayburt (Soğanlı Dağı mevki), Şalpazarı-Sisdağı, Araklı-Dağbaşı-Uğrak (Salmankas Dağı mevkii), Araklı-Dağbaşı-Uğrak (Salmankas Dağı mevki), Beşikdüzü-Şalpazarı-İskenderli, Beşikdüzü-İskenderli-Tonya, Van-Çatak ayrımı-Bahçesaray, Yüksekova-Şemdinli-Alan, Yüksekova-Dağlıca, İkizdere-İspir, Erzurum-Çat ayrımı-Konaklı Kayak Merkezi, Kağızman-Tuzluca ayrımı-Cumaçay, Akşar-Gaziler-Karaurgan, Gaziler/Gaziler-Karaurgan ayrımı, Uludağ-Sarıalan, Uludağ-Soğukpınar, İnegöl-Tavşanlı, İnegöl-Domaniç,Suşehri-Refahiye ayrımı-İmranlı, Suşehri-Şerefiye-Zara, Mursal ayrımı-Divriği-Arapkir.'' -''KARA'' TREN YOLUNA DEVAM EDİYOR- Olumsuz hava koşulları karayollarında ulaşımı olumsuz yönde etkilerken, demiryollarında herhangi bir sorun yaşanmıyor. TCDD Genel Müdürlüğü yetkilileri, kar ve tipi nedeniyle demiryolları ulaşımında yurt genelinde bir sorun yaşanmadığını bildirdi. Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) yetkilileri, otobüslerin Ankara'ya varış saatlerinde şu ana kadar bir gecikme olmadığını, AŞTİ'den yola çıkan araçların ise zincir takıp takmadıklarının kontrol edildiğini kaydetti. -EĞİTİME ARA- Yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur merkez ve 5 ilçe ile Mersin'in Çamlıyayla ve Antalya'nın Akseki ilçelerinde eğitime ara verildi. Burdur kent merkezinde kar kalınlığı 30, yüksek kesimlerde ise 50-100 santimetre olarak ölçüldü. Etkili kar yağışı nedeniyle Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il merkezi, Gölhisar, Çeltikçi, Çavdır, Tefenni ve Altınyayla ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Taşımalı eğitimle 49 yerleşim merkezinden 9 okula gelen 972 öğrencinin de izinli sayılacağı kaydedildi. Bu arada Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde eğitime bugün ara verildi. Çamlıyayla Kaymakamı Lokman Önder yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinden, belde ve 9 köye ulaşımda sıkıntı yaşandığını söyledi. Önder, ilçede eğitime bugün ara verildiğini bildirdi. Antalya'nın Akseki ilçesi Kaymakamı Mekan Çeviren başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da, yoğun kar yağışı nedeniyle Akseki merkez, belde ve köylerindeki okullarda yarın eğitime ara verilmesi karara bağladı. -HAYATLARINDA İLK KEZ KAR GÖRDÜLER- Antalya'da bu sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, bölgede kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu bulunmadığı bildirildi. Antalya'nın Burdur yönündeki girişinde bulunan Döşemealtı ilçesi ve merkeze bağlı Kepezüstü mevkisinde, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 3-5 santime ulaştı. Hayatlarında ilk kez kar gören bazı Antalyalılar, Kepezüstü mevkisine gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Bakım Başmühendisi Süleyman Sarıtaş da AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlüğe bağlı 6 şubede 35 ekibin dün öğle saatlerinden itibaren bölgede yoğun şekilde çalıştığını kaydetti. Ekiplerin çalışmaları ile bölge müdürlüğü sınırları içinde kapalı köy yolu bulunmadığını belirten Sarıtaş, yola çıkacak sürücüleri ise buzlanmaya karşı uyardı. Antalya'nın Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Konya-Seydişehir karayolunda zincirsiz araçların geçişine izin verilmediği bildirildi. Alacabel mevkisinde kar kalınlığının 30-40 santime ulaştığı, tır ve kamyonların geçişine ise izin verilmediği kaydedildi. Güvenlik güçleri, Alacabel mevkisinde yaptıkları denetim sonucunda araçlarında zincir bulunmayan sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirdi. Akseki Kaymakamı Mekan Çeviren başkanlığında toplanan ilçe Hıfzıssıhha Kurulu da kar yağışı nedeniyle Akseki merkez, belde ve köylerindeki okulları yarın bir gün süreyle tatil etti. -İZMİR'E 1968'DEN BU YANA İLK DEFA KAR- İzmir şehir merkezinde 1968 yılından bu yana Mart ayında ilk defa kar yağışı oldu. İzmir'de en son 1968 yılında görülen kar yağışı, 43 yıl sonra yeniden yaşandı. Yetkililer, özellikle Bornova ilçesinde 21.00-23.00 saatleri arasında kar yağışının etkili olduğunu bildirdi. Soğuk havanın hissedilmesindeki en önemli etkenin rüzgar olduğunu kaydeden yetkililer, bölge genelinde rüzgarın hızının 100 kilometreyi aştığını açıkladı. Şehir merkezinde sıcaklığın 2 dereceye, Gaziemir ve Çiğli bölgesinde 1 dereceye düştüğü, kırsal açık alanda ise sıcaklığın -1 derece olduğu bildirildi. Cuma gününden itibaren hava sıcaklığının yükseleceği, hafta sonu mevsim normallerine çıkacağı ve 15-17 derece arasında seyredeceği açıklandı. İzmir'de yüksek bölgelerde akşam saatlerinde yeniden hafif kar yağışı beklendiği, özellikle şehir dışı seyahat planlayan vatandaşların tedbirli olmaları istendi. -EGE VE AKDENİZ'DE DON BEKLENİYOR- Ege'nin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif, yükseklerde orta kuvvette don olayı etkili olacak. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan ''zirai meteorolojik uyarı''da, ülke genelinin Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olduğu belirtildi. Bu nedenle, 9-11 Mart tarihleri arasında geceleri, Ege'nin kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimlerinde hafif, yükseklerde orta kuvvette don olayı beklendiği ifade edildi. Tarımsal faaliyetin olduğu bu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde gerçekleşen sıcaklıklar nedeniyle erken çiçeklenme ve meyve teşekkülü dönemindeki meyve, sebze ve fide üreticileriyle, serada üretim yapan yetiştiricilerin gerekli tedbirleri almaları; yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerildi. Kocaeli kent merkezinde kar kalınlığı 2, Kartepe Kayak Merkezi'nde ise 165 santimetre olarak ölçüldü. Kocaeli genelinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 202 personel ve 107 araçla yolları açık tutmak için çalışma yapıyor.