Kara kış Türkiye'de!

T24 - Edirne ve Tekirdağ'da kar, İstanbul'da ise karla karışık yağmur yağıyor. İstanbul'da birçok uçak inemedi, özellikle iş çıkışında başta Çamlıca, Ulus, Zekeriyaköy, Hacıosman ve Pendik olmak üzere kar yağacak. Yarın ise İstanbul beyaza bürünecek.







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Avrupa'yı günlerdir donduran soğuk hava ve kar yağışı Türkiye'ye giriş yaptı. Sabah saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı başladı.

İstanbullular güne aşırı yağış ve fırtına ile uyandı. Sabah saat 05.00 sularında başlayan ve şiddetli yağan yağmura araçların silecekleri yetişmedi, sokaklar göle döndü. Yağmura bir de fırtına eklenince Fatih'de bir evin çatısı uçtu. Eyüp'te ise elektrik direği yola devrildi.

Yağmur saat 09.30 sularında yerini sulu kara bırakmaya başladı. Beylikdüzü'nde ve Hadımköy çevresine karla karışık yağmur yağıyor.

Sabah saatlerinde işlerine ve okullarına gitmek üzere yola çıkan İstanbullular, son dönemde görülmemiş bir trafikle karşılaştı. Durma noktasına gelen trafikte araçlar saatlerce bekledi.

İstanbul'da yağış ve fırtına hava trafiğini de etkiliyor. Atatürk Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar, başka alanlara indi.

Şiddetli fırtına bulutları olarak bilinen kümulonimbüs bulutları yüzünden saat 06.00 ile 07.00 arasında Atatürk Havalimanı'na inemeyen TK027 Şanghay, TK095 Cidde, TK99 Medine, TK141 Riyad, TK869 Abu Dabi uçakları Ankara'ya, TK875 Tahran İzmir'e, TK693 Kahire uçağı da Sabiha Gökçen Havalimanı'na yönlendirilerek, iniş yapmaları sağlandı.

Avrupa'daki kötü hava koşulları nedeniyle İstanbul'dan seferler gecikmeli olarak yapılıyor.



İi çıkışına dikkat

İstanbul'da özellikle iş çıkışında başta Çamlıca, Ulus, Zekeriyaköy, Kemerburgaz, Hacıosman ve Pendik olmak üzere yağışın kara dönüşmesi bekleniyor. Akşam ve gece kar yoğun yağabilir.

İstanbul'da bu gece ve cumartesi fırtına da var, sıcaklık 0 derece hissedilecek. Cumartesi günü kar yağışı tüm kenti beyaza bürüyecek, sahillerde de kar yağışı görülecek. Pazar günü ise kar yağış hafif, fırtına sona erecek.

Kar Bolu'da bu akşam saat 20.00'den sonra, Ankara'da ise gece başlayacak. Cumartesi günü İstanbul'dan Bursa, Bolu, Kütahya, Manisa, Ankara, Tokat, Konya, Sivas ve Isparta boyunca yoğun kar var.

İzmir'de bile cumartesi günü hafif de olsa kar yağacak, sıcaklık 4 dereceye inecek.

Bu gece ve cumartesi günü tüm Batı Karadeniz, Ege'de İzmir-Bodrum arası ve Marmara'da poyrazın hızı 100 kilometreye kadar çıkacak.

Akdeniz için ise sel uyarısı var. Bugün özellikle akşam ve gece Antalya, Mersin, Hatay ve Adana boyunca yağmur çok kuvvetli, metrekareye 150 kilogram yağmur düşebilir. Bölgede lodos da çok kuvvetli esecek.

Soğuk hava Türkiye genelinde 10 gün kalacak. Sonraki günlerde Anadolu genelindeki yağışlar hep kar şeklinde düşecek.



Aydın'da otomobil sel sularına kapıldı: 1 ölü 2 kayıp

Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Güdüşlü köyünde, sel sularına kapılan otomobilin dereye yuvarlanması sonucu bir kişi öldü, araçta bulunan iki kişi ise kayboldu.

Aydın'ın Koçarlı ve Söke'nin Bağarası beldelerinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

Koçarlı ilçesine bağlı Güdeşli köyünde yaşanan sel nedeniyle dere kenarındaki yolda bulunan bir otomobil ise sulara kapılarak dereye yuvarlandı. Köye ulaşan kurtarma ekipleri, dereye yuvarlanan otomobilde bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin cesedini çıkardı. Araçta bulunduğu belirtilen iki kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

Aydın Afet İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Güdüşlü köyündeki arama çalışmalarını sürdürdüğü, ayrıca İzmir'den de arama kurtarma ekibi talep edildiği öğrenildi.

Güdüşlü Köyü Muhtarı Tarcan Arıcı, sel suları ile birlikte 3-4 aracın dereye yuvarlandığını ileri sürerek, bazı araçların çamura saplandığını, ayrıca köydeki birçok evi de su bastığını söyledi.

Öte yandan, Koçarlı'nın Yeniköy beldesinde 30-40 büyükbaş hayvanın da sel sularından telef olduğu öğrenildi.







