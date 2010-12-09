T24 LogoT24 Logo
Yaşam

KARA KIŞ HAVA ULAŞIMINI VURDU İSTANBUL (A.A)

09 Aralık 2010 18:35

-KARA KIŞ HAVA ULAŞIMINI VURDU İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Avrupa'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Almanya başta olmak üzere bazı uçak seferleri iptal edilirken, bazı seferler de gecikmeli olarak yapılıyor. Alınan bilgiye göre Almanya, Fransa ve İngiltere'de etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferleri gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Frankfurt'taki kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın TK 8542 Franfurt-İstanbul ve TK 8543 İstanbul-Frankfurt seferleri iptal edildi.  Frankfurt'tan İstanbul'a ve İstanbul'dan da Frankfurt'a yapılan bazı seferler de gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Öte yandan, Berlin, Londra ve Paris'ten İstanbul'a uçak seferlerinde de karşılıklı gecikmeler yaşanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24