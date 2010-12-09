-KARA KIŞ HAVA ULAŞIMINI VURDU İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Avrupa'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava nedeniyle Almanya başta olmak üzere bazı uçak seferleri iptal edilirken, bazı seferler de gecikmeli olarak yapılıyor. Alınan bilgiye göre Almanya, Fransa ve İngiltere'de etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle uçak seferleri gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Frankfurt'taki kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın TK 8542 Franfurt-İstanbul ve TK 8543 İstanbul-Frankfurt seferleri iptal edildi. Frankfurt'tan İstanbul'a ve İstanbul'dan da Frankfurt'a yapılan bazı seferler de gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Öte yandan, Berlin, Londra ve Paris'ten İstanbul'a uçak seferlerinde de karşılıklı gecikmeler yaşanıyor.