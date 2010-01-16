Kara kış geliyor

Salı gününden itibaren Trakya'dan başlayacak kar yağışı Marmara'yı da etkisi altına alacak.





Bugünlerde Bulgaristan ve Romanya'da hüküm süren soğuk ve kar yağışlı hava kütlesi, kuzeyli rüzgarların da etkisiyle önümüzdeki hafta Trakya'dan başlayarak kendisini Türkiye'de gösterecek.

Hafta sonu ise poyrazın da etkisiyle hava soğuyacak. Yarın akşam saatlerinden itibaren yurdun büyük bölümünde yağmur bekleniyor. Pazar günü ise havanın daha da soğuması ile yağış, karla karışık yağmur dönecek.



Türkiye'de soğuk hava ayın sonuna kadar kalacak ve çoğu gün yağışlı havanın etkisinde geçecek. Sıcaklıklar bu hafta Ocak ayı ortalamasında ve biraz üzerinde. Önümüzdeki hafta ise ortalamaların da altına inecek.



Türkiye'nin beş büyük kent merkezinin hava koşulları şöyle: İstanbul'da Ocak sonuna kadar çoğu gün hava kapalı olacak. Bu iki gün yağmur çok zayıf, sert poyrazdan dolayı dışarıda hissedilen sıcaklık 7 dereceyi geçmiyor.



Ankara bugünlerde aralıklı yağmurlu 7 derece. İzmir'de yarın yağmur yok ama hafta sonu yine gelecek, hava soğuk. Adana'da devam edene sağanak yağmuruh şiddetinde, sadece Cumartesi günü ve Pazar sabahı hafifleme olacak.



Marmara'da rüzgar poyraz yönünden esmeye devam edeceğinden hava ısınmayacak, sadece Pazar günü sıcaklık 2-3 derece daha yüksek olacak. İki gün daha yağmurlar oldukça hafif yarın daha çok Bursa- Sakarya arasında görülecek. Cumartesi gecesi ise yağışın Güney Marmara'da kuvvetlenme olasılığı var.



İç Anadolu'da da güneşi bugünlerde görmek zor. Hava hep bulutlu, yarın da Niğde, Nevşehir, Kayseri arasında yağmur daha sık görülecek. Sivas’ta karla karışık yağmur ve zaman zaman kar var. Hafta sonuki yağışlar daha hafif.



Ege'de yarın yağmur fazla etkili değil, kuzeydeki kentlerde kısa süreliğine güneş de görülebilir. Rüzgar da hafifliyor. Ancak Cumartesi günü özellikle Muğla ve Aydın'a Girit üzerenden yine sağanak yağmur gelecek, bölgede Pazar günü de yağmur var.



Akdeniz ve Güneydoğu Akdeniz yarın yağmurun en fazla görüleceği bölgelerden. Güneydoğu da sağanak yağmurlu. Cumartesi günü Adana-Diyarbakır arasında yağmur hafifleyecek ama Pazar akşamı tüm Akdeniz’de yeniden kuvvetlenecek.



Yağmurun kuvvetli yağacağı diğer bir bölge, Doğu Anadolu'da Malatya-Elazığ arasıdaki kesim. Erzurum, Kars, Bingöl, Muş boyunca ise yağış kar şeklinde bu akşam ve yarın akşam yoğun yağacak.



Karadeniz’in tamamı bulutlu, yarın 2-3 saat aralıklarla yağmur yağacak, Bolu-Kastamonu-Samsun arasında daha kuvvetli. Karadeniz’in dağları ve yayalalarında ise kar kalınlığı oldukça arttı. Cumartesi günü Batı Karadeniz'de yağış çok hafifleyecek.









