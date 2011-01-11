Kara kış ay sonunda etkili olacak

T24 - Sıcak geçecek bir haftanın ardından ay sonuna doğru soğuk hava Türkiye'ye giriş yapacak. Sıcaklık düşecek, kar yağışları görülebilir.



Ntvmsnbc'nin haberine göre, Türkiye bu haftayı az yağışlı geçirecek, sıcaklıklar geçtiğimiz haftaya göre 4-5 derece daha yüksek. Ocak ayının 20'sinden sonra Avrupa üzerinden daha kuvvetli soğuklar gelecek, kar yağışları da görülebilir. Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinin Ocak sonu ve Şubat ayını ortalamaların altında sıcaklıkta geçirmesi bekleniyor.



Bu hafta sıcaklık Marmara Bölgesi'nde 15 dereceye yakın olacak, Ege'de 15 dereceyi geçecek, iç kesimlerde de 10 dereceye çıkacak. Hafta sonu, hafta içine göre daha soğuk geçecek. İstanbul'da sadece Cuma ve Pazar günü yağmur bekleniyor. Cuma günü hafif yağacak. İzmir ve Ege kıyılarında Çarşamba ve Perşembe günü orta kuvvetli yağmur var. Diğer bölgelerde hafta genelinde yağış beklenmiyor, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve sis devam edecek. Karadeniz'de hafta içi yağış yok ama hafta sonu yer yer görülecek. Erzurum'da 5 gün yağış yok, hava güneşli ve sisli ama soğuk.





