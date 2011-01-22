-KARA KARTAL'DA YÜZLER GÜLÜYOR İSTANBUL (A.A) - 22.01.2011 - Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Vardar, Bucaspor karşısında mükemmel bir oyun ortaya koyup, farklı skorla galip geldiklerini ve ligin ikinci yarısına fırtına gibi girdiklerini söyledi. Sinan Vardar, devre arasında yıldız futbolcuları takıma kattıklarını belirterek, ''Bu fırtınanın gelişi transferlerden belliydi. Devre arasında da mükemmel bir kamp dönemi geçirdik. Beşiktaş, taraflı tarafsız herkese keyif veren bir futbol oynuyor. Camia olarak kenetlendik ve mücadele ettiğimiz 3 kulvarda da başarılı olmak istiyoruz'' dedi. Galibiyet serisi yakalamaları durumunda ligin zirvesine doğru emin adımlarla yürüyeceklerini kaydeden Vardar, ''Rakiplerimiz mutlaka puan kaybedecektir. Zengin kadromuzla seri galibiyetler alırsak hedefimize yürüyebiliriz'' diye konuştu. -''GUTİ'Yİ TEBRİK EDİYORUM''- İspanyol futbolcu Guti Hernandez'e övgüler yağdıran Vardar, ''Guti sanki 40 yıldır Beşiktaş'ta oynuyor. Dün son derece olumlu oynadı. Takım içinde liderlik yapıyor. Kendisini kutluyorum, iyi ki böyle bir transfer yapmışız'' ifadesini kullandı. Yeni transferlerden Simao'nun da iyi oynadığını anlatan Vardar, Almeida'nın da kısa süre içinde atacağı gollerle takıma katkı sağlayacağına inandığını, Fernandes'in de iyi futbolcu olduğunu söyledi. Sinan Vardar, Trabzonspor ile hafta içinde oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası maçına da değinerek, ''Trabzonspor çok formda bir ekip. İyi kadroları var ve başlarında deneyimli Şenol Güneş bulunuyor. Çok zevkli ve güzel bir maç olacağına inanıyorum. Kazanarak kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz'' dedi.