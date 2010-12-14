-KARA KARTAL UEFA'DA FORMALİTE MAÇINDA İSTANBUL (A.A) - 14.12.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu 6. ve son hafta maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla yarın akşam İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Fiyapı İnönü Stadı'nda oynanacak ve saat 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Peter Rasmussen yönetecek. Rasmussen'in yardımcılıklarını Torben Jensen ve Lars Rix yapacak. İlave yardımcı hakemlik görevini Thomas Vejlgaard ve Anders Hermansen'in yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Claus Bo Larsen. Grubun 5. maçında CSKA Sofya'yı deplasmanda yenerek 2. tura 2. sırada çıkmayı başaran siyah-beyazlılar, yarın Rapid Wien'i yenerek grup maçlarını galibiyetle kapamayı hedefliyor. (L) Grubu'nun diğer maçında ise Portekiz'in Porto takımı, yarın akşam CSKA Sofya'yı Porto'da ağırlayacak. -GRUPTAKİ SON PUAN DURUMU- (L) Grubu'nda Porto lider, Beşiktaş da ikinci olarak 2. tura çıkmayı garantiledi. Gruptaki son puan durumu şöyle: /* TAKIMLAR O G B M A Y P ----------------------------------------- 1-Porto 5 4 1 - 11 3 13 2-Beşiktaş 5 3 1 1 7 6 10 3-Rapid Wien 5 1 - 4 5 10 3 4-CSKA Sofya 5 1 - 4 3 7 3 */