Kara Kartal tur şansını korumak istiyor

Avrupa'da istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, bu akşam saat Sarpsborg'la karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları almakta zorlanan siyah-beyazlılar, 4 maçta topladığı 4 puanla grubun son sırasında yer alırken, 5 puanlı Sarpsborg ikinci basamakta bulunuyor. Norveç ekibiyle oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş, Sarpsborg'u yine yenip tur iddiasını sürdürmek istiyor. Maçı kaybetmesi halinde siyah-beyazlıların tur şansı kalmayacak.
Sarpsborg Stadı'ndaki maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak. Bu önemli müsabaka beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Sarpsborg: Vasyutin, Horn, Thomassen, Halvorsen, Nielsen, Vetti, Tveita, Askar, Tamm, Muhammed, Mortensen
Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Necip, Caner, Lens, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Mustafa, Love