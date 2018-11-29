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Spor

Kara Kartal tur şansını korumak istiyor

Karşılaşma saat 23:00'te başlayacak

29 Kasım 2018 17:12

Avrupa'da istediği sonuçları almakta zorlanan Beşiktaş, bu akşam saat Sarpsborg'la karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları almakta zorlanan siyah-beyazlılar, 4 maçta topladığı 4 puanla grubun son sırasında yer alırken, 5 puanlı Sarpsborg ikinci basamakta bulunuyor. Norveç ekibiyle oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan Beşiktaş, Sarpsborg'u yine yenip tur iddiasını sürdürmek istiyor. Maçı kaybetmesi halinde siyah-beyazlıların tur şansı kalmayacak.

Sarpsborg Stadı'ndaki maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak. Bu önemli müsabaka beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Sarpsborg: Vasyutin, Horn, Thomassen, Halvorsen, Nielsen, Vetti, Tveita, Askar, Tamm, Muhammed, Mortensen

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Necip, Caner, Lens, Oğuzhan, Dorukhan, Ljajic, Mustafa, Love

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