Kara Kartal, Monaco'da kanatlandı

Monaco - Beşiktaş: 1-2

Ali DANAŞ / MONACO, (DHA)

STAT: Stade Louis II (Monaco)

HAKEMLER: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan Futbol Federasyonu)

MONACO: Danijel Subasic, Fabinho, Jemerson, Djibril Sidibe (Dk. 79 Gabriel Boschilia), Kamil Glik, Almamy Toure, Joao Moutinho, Youri Tielemans (Dk. 57 Rony Lopes), Thomas Lemar, Radamel Falcao, Keita Balde

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan (Dk. 74 Gary Medel), Anderson Talisca (Dk. 74 Oğuzhan Özyakup) , Cenk Tosun (Dk. 89 Alvaro Negredo)

SARI KARTLAR: Dk. 49 Keita (Monaco) - Dk. 16 Pepe, Dk. 36 Tolgay (Beşiktaş)

GOLLER: Dk. 30 Falcao (Monaco) - Dk. 34 - Dk. 55 Cenk (Beşiktaş)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3\'üncü hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Monaco\'yu 2-1 mağlup etti. 3\'üncü maçında 3\'üncü galibiyetine ulaşan siyah-beyazlılar, 9 puana ulaşarak gruptaki liderliğini sürdürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

7\'nci dakikada Cenk Tosun\'un cezasahası içinde vuruşunda kaleciden dönen topu Babel boş kaleye gönderdi ama hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

18\'inci dakikada siyah-beyazlı kaleci Fabricio, Monaco oyuncusu Lemar\'ın kullandığı frikikte müthiş uzandı ve gole izin vermedi.

21\'inci dakikada Beşiktaşlı Quaresma\'nın ortaladığı topa Atiba gelişine vurdu, kaleci güçlükle topu kornere gönderdi.

30\'uncu dakikada ceza sahası içinde Falcao\'nun yerden vuruşunda Monaco 1-0 öne geçti.

34\'üncü dakikada Quaresma\'nın sağ taraftan kestiği ortaya ceza sahasında Cenk şık bir kafa vuruşu yaptı ve Beşiktaş skoru eşitledi 1-1.

Maçın ilk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı.

55\'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Quaresma\'nın pasında ceza sahası yayından düzgün bir vuruş yapan Tolgay Arslan\'ın şutu direkten döndü. Direkten dönen topu alan Ryan Babel, meşin yuvarlağı içeri çevirdi, Cenk Tosun\'un vuruşu ağlarla buluştu: 1-2.

75\'inci dakikada Cenk Tosun\'un pasında rakibinden sıyrılıarak kaleci ile karşı karşıya kalan Oğuzhan Özyakup\'un vuruşunu, Subasic çeldi.

87\'nci dakikada Monaco tehlikeli geldi. Lopes sağ kanatta Caner Erkin\'den sıyrıldı, topu içeri çevirdi. Beşiktaş savunması araya girdi.

90\'ıncı dakikada Babel\'in attığı uzun topta meşin yuvarlakla buluşan Quaresma\'nın vuruşu, auta gitti.

Mücadele 2-1\'lik Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlandı.