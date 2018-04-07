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Spor

Kara Kartal, çiğdem çitledi; 5-1

Beşiktaş, şampiyonluk yarışının yakasını bırakmıyor

07 Nisan 2018 21:43

Beşiktaş'ta karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca, Caner'in ortasına vurduğu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Siyah-beyazlılar, Göztepe karşısında 1-0 öne geçti.

Maçın 26. dakikasında Babel'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinden şutunu çeken Medel, topu ağlarla buluşturdu. Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı.

Vodafone Park'taki Beşiktaş-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçta ikinci yarıya da baskılı başlayan Beşiktaş, maçın 64. dakikasında Tosic'in kafa vuruşuyla farkı 3'e çıkardı.

Maça ağırlığını koymaya başlayan Göztepe, 71. dakikada aradaki 2'ye indiren golü Halil Akbuanır'ın ayağından yakaladı. Skor: 3-1.

Göztepe'de 78. dakikada sarı kart gören Rottman, sonrasındaki itirazlarından dolayı 2. sarı kartı görerek oyundan atıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kanadalı genç futbolcu Cyle Larin, Caner'in yerine oyuna girerek ilk kez bir resmi maça çıktı.

Maçın 83. dakikasında oyuna giren Larin, 3 dakika sonra Beşiktaş kariyerinin ilk golünü attı.

Göztepe'nin yaptığı santranın hemen ardından topu kapan siyah-beyazlılar Babel'in ayağından gelen gollü 87. dakikada 5. golü kaydetti.

Karşılaşma da bu golle 5-1 sona erdi. Siyah beyazlılar böylece üstüste 2. galibiyetini elde ederek 56 puana yükseldi. Göztepe ise 40 puanda kaldı. 

BEŞİKTAŞ 5-1 GÖZTEPE

Beşiktaş: Fabricio, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Medel, Necip, Talisca, Babel, Lens, Negredo.

Göztepe: Beto, Sabri, Reis, Leo, Tanju, Selçuk, Rotman, Andre Castro, Poko, Halil, Demba Ba

Goller: 19' Talisca, 26' Medel, 64' Tosic, 71' Halil Akbunar, 86' Cyle Larin, 87' Babel

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