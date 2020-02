Kara kalem çalışmaları, hayran bıraktırıyor

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ\'da, resim eğitimi bulunmayan, lise mezunu İbrahim Karatekin\'in (33) kara kalem portrelerini görenler, hayran kalıyor. Kentin en işlek caddesinde bulunan atölyesinde yaptığı kara kalem çalışmalarına büyük ilgi gösterildiğini belirten Karatekin, \"Amacım, halkın ressamlara ilgi duyması\" dedi.

Elazığ\'da yaşayan, küçük yaşlardan beri resim yapan ve resim eğitimi bulunmayan İbrahim Karatekin, en işlek yer olan Gazi Caddesi\'ne atölye kurdu. Lise mezunu Karatekin\'in burada yaptığı kara kalem çalışmaları, hem kendisine para kazandırıyor hem de görenleri hayran bıraktırıyor. Resim yapmayı çocuk yaştan beri çok sevdiğini belirten Karatekin, \"İlkokuldayken resim yapmaya başladım. Yaptığım resimleri öğretmenim panoya asıp, yetenekli olduğumu söylerdi. Ben de bu nedenle fırsat buldukça resim yaparak, kendimi geliştirdim. Resim eğitimi almadım. Yaklaşık 15 yıldır resim yapıyorum. Gazi Caddesi\'nde portre resim yapmaya başladım. Amacım, resim yapmayı vatandaşlara sevdirmek. Birçok ressam arkadaşım var, cadde ve sokaklarda resim yapmaya sıcak bakmıyorlar. Ama ben resim yapıyorum. Bu anlamda ressam arkadaşlarıma öncülük ediyorum\" diye konuştu.

EN BÜYÜK HAYALİ, SERGİ AÇMAK

Kara kalem potrelerini ortalama 3 saatte tamamladığını kaydeden İbrahim Karatekin, en büyük hayalinin ise sergi açmak olduğunu söyledi. Karatekin, \"Vatandaşlar, istedikleri bir fotoğrafı getiriyorlar. Ben de kara kalem ile fotoğrafı çiziyorum. Fiyat olarak 30 lira alıyorum. Kara kalem çalışmalarım yaklaşık 3 saat sürüyor. Amacım, halkın ressamlara ilgi duymasıdır. Şu an için insanlarımızın ilgisini görüyorum. Yağlı boya çalışmalarım var. Genelde her türlü resim yapabiliyorum. İleride Elazığ\'da bulunan ressam arkadaşlarım ile birlikte sergi açmak istiyorum. Elazığlıların ressamlara olan ilgisi fazla. Ben şu an Elazığ\'ın ilk sokak ressamıyım, diyebilirim\" dedi.

