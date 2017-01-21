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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kara Havacılık Komutanı tutuklandı

İdris Feyzi Okan, 29 Temmuz 2016'da albaylıktan tuğgeneralliğe yükseltilmişti

21 Ocak 2017 01:07

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturmada elde edilen yeni deliller üzerine gözaltına alınan Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral İdris Feyzi Okan tutuklandı. İdris Feyzi Okan, 29 Temmuz 2016'da albaylıktan tuğgeneralliğe yükseltilmişti.

Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller üzerine gözaltına alındığı belirtilen Okan, polis eşliğinde getirildiği Ankara Adliyesi'nde, soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Savcı, sorgunun ardından Okan'ı "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Okan, buradaki sorgusu sonucunda tutuklandı.

 

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