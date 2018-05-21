Kara Havacılık davasında Akar ve Fidan'ın katılma talebi kabul edildi

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, sivil vatandaşlara ve Ankara\'da birçok kuruma ateş yağdıran helikopter pilotlarının yargılandığı Kara Havacılık davasında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve CHP\'nin davaya katılma talebini kabul etti.



15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, 151 sanık hakkında açılan davanın bugünkü celsesi tamamlandı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi\'ndeki salonunda görülen duruşmada bazı sanıklar, haklarında dosyaya giren dijital materyallere ilişkin ek savunma yaptı.

KATILMA TALEPLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Sanık savunmalarının ardından Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, CHP, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak, eski Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Orgeneral İhsan Uyar ve bazı MİT personelinin arasında bulunduğu çok sayıda kişi ve kurumun suçtan zarar görme ihtimallerine karşı katılma taleplerini kabul ettiklerini bildirdi. Dava yarına ertelendi.