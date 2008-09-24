Kara Harp Okulu'nda akaryakıt yolsuzluğu

Diyarbakır'da NATO ENF Bölge Başkanlığı'nda ortaya çıkarılan ihale yolsuzluğunun ardından, Kara Harp Okulu'nda da akaryakıt ihalesinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.



Askerî savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Harp Okulu'na akaryakıt veren bir firmanın sahibi ile yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 sivil tutuklandı. Şahıslar, akaryakıt tesliminde usulsüzlük, askerî kuruluşu zarara uğratmak ve haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor. Soruşturma, rütbeli askerî personele de sıçradı. Askerî savcılık, üst rütbeli subay ve astsubaylar hakkında soruşturma açtı. Söz konusu personelin menfaat karşılığı yolsuzluğa göz yumduğu iddia ediliyor.



Geniş çaplı soruşturma başlatıldı



Alınan bilgilere göre ihale yolsuzluğu, Kara Harp Okulu Komutanlığı'nın sayımı üzerine ortaya çıktı. İncelemede akaryakıt firmasının eksik teslimat yaptığı görüldü. Usulsüzlüğün askerî savcılığa iletilmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



Bazı rütbeli personelin adı karıştı



Akaryakıt ihalesinde yapılan yolsuzluk Kara Harp Okulu Komutanlığı'nın sayımı üzerine ortaya çıktı. İncelemede akaryakıt firmasının eksik teslimat yaptığı görüldü. Askerî savcılık usulsüzlüğün iletilmesi üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Bazı rütbeli personelin de menfaat karşılığında yolsuzluğa göz yumduğu iddiaları gündeme geldi.



8 sivil tutuklandı



Askerî savcılığın talebi üzerine Başkent polisince düzenlenen operasyonda şirketin evraklarına el konuldu. Aralarında firma sahibi, yöneticileri ve çalışanlarının bulunduğu 8 kişi gözaltına alınarak askerî savcılığa sevk edildi. Akaryakıt tesliminde usulsüzlük yapmak, askerî kuruluşu zarara uğratmak ve haksız kazanç elde etmek suçlamalarıyla 8 sivil tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Askerler hakkında soruşturma başlatıldı



Sivillerin tutuklanmasının ardından ihaleye imza atan Kara Harp Okulu'nda görevli üst rütbeli subaylar hakkında soruşturma başlatıldı. Çok sayıda subay ve astsubay hakkında, 'görevi kötüye kullanmak, menfaat temin etmek, görev yaptığı birliği zarara uğratmak' suçlarından askerî mahkemede dava açılacağı öğrenildi. Askerî kaynaklar yolsuzluğun boyutlarının belirlenmesi amacıyla sayım işlemlerinin devam ettiğini belirtiyor. Sayım işlemlerinin son beş yılı kapsayacak şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.



Benzer bir yolsuzluk Diyarbakır'da gerçekleşmişti. Milli Savunma Bakanlığı, Diyarbakır İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı'nın 2008 yılında yaptığı 500 bin YTL ile 1 milyon YTL'lik 11 askerî ihaleye fesat karıştırıldığını ortaya çıkarmıştı. Soruşturma kapsamında müteahhitlerden menfaat temin ettikleri belirlenen NATO ENF Bölge Başkanı Albay M.R., Binbaşı S.E. ile iki sivil askerî personel tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

