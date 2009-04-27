Kara Harp Okulu’na giriş için başvuru günü

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı Kara Harp Okulu’na giriş için başvurular bugün başlıyor.



Kara Harp Okulu’na başvurmak isteyen adaylar, 2009 yılı ÖSS sınavına müracaat işlemlerini tamamladıktan sonra, 27 Nisan-5 Haziran 2009 tarihleri arasında, www.kho.edu.tr internet adresi üzerinden önkayıt başvuru formunu dolduracak.



ÖSS sınavıyla 2004 yılından bu yana sadece kız öğrenci alınan Kara Harp Okulu’na (KHO), geçen yıl olduğu gibi bu yıl da erkek adaylar da başvurabilecek.



ÖSS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra KHO’ya ön kayıt işlemini yapan adaylar arasından ÖSS Sayısal-2 puan türünden Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca tespit edilecek baraj puanı aşan adaylar belirlenerek, ikinci seçim aşamalarına çağrılacak. İsim listeleri 20-26 Temmuz tarihleri arasında duyurulacak.



İkinci seçim aşaması sınavlarına davet edilen adaylara sırasıyla; 27 Temmuz- Ağustos tarihleri arasında psikolojik test, ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi ve mülakat sınavı yapılacak.



Kara Harp Okulu’nda okumak isteyen öğrencilerin, “herhangi bir mesleğe yönelik olmayan” ve ÖSS kılavuzunda yer alan okul türlerindenmezun olmaları gerekiyor. Ayrıca adaylarda, 2007 ve 2008 yıllarının herhangi bir dönemi ile 2009 yılı haziran ayında ara sınıflarda kalmadan doğrudan mezun olma şartı aranıyor.

