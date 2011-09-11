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Politika

'Kara harekatı sürerse Meclis'e girmeyiz'

BDP Kongresi'nde, kara harekâtı yapılması ve Öcalan’a tecrit uygulamasının devam etmesi halinde Meclis’e dönülmemesi görüşü benimsendi.

11 Eylül 2011 03:00

T24 - BDP Kongresi'nde, Meclis’e geri dönüş ve K. Irak’a yapılacak kara harekâtı ile son siyasal gelişmeler birinci gündem maddesi olarak ele alınırken, kara harekâtı yapılması ve Öcalan’a tecrit uygulamasının devam etmesi halinde Meclis’e dönülmemesi görüşü benimsendi.


BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, özgürlük için yola çıktıklarını, devletin özgürlükleri üzerinde pazarlık yaptığını ileri sürerek, "Biz bu pazarlıkta yer almayız. Savaşın olduğu bir dönemde biz Meclis’e gitmeyiz" dedi.


Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde BDP Batman Milletvekilli ve aynı zamanda DTK’nın Koordinasyon kurulu üyesi olan Ayla Akat Ata’nın katılımı ile ’Demokratik Özerklik’ ve son siyasal gelişmelere ilişkin toplantı düzenlendi. Şeyhdavut Yalçınkaya Halkevi’nde yapılan toplantıya, Ata’nın yanı sıra BDP Mardin İl Başkanı Tarık Acay, BDP’nin Mardin ve ilçelerinde bulunan ilçe örgütleri, Belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, Belediye meclis üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Toplantıda konuşan Ata, Kürtler’in ellerinde ’Demokratik Özerklik Projesi’ olduğunu ve bu projenin Türkiye’nin barışına katkı sunacağını ifade ederek, devletin Kürtler’e yönelik bir projesinin dahi olmadığını iddia etti. Ata, 1 Ekim’de Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu milletvekilleri olarak Meclis’e gidip gitmeyecekleri konusunda şöyle konuştu:


"1 yıldır ’Seçim barajı düşürülsün’ diyoruz. ’Parlamentoya gelelim’ diyoruz. Barajı düşürmemenin nedeni nedir? ’Kürtleri parlamentoda istemiyoruz’ demektir. Biz özgürlük için yola çıktık. Devlet özgürlüğümüz üzerinde pazarlık yapıyor. Biz bu pazarlıkta yer almayız. savaşın olduğu bir dönemde biz Meclis’e gitmeyiz. 4 yıldır parlamentodayız, AKP ne yaptı? Bizim meselemiz Meclis’e girip girmeme değil. Bizim meselemiz Özerkliği ilan ettik, nasıl inşa edeceğizdir."


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