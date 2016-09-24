Kara harekâtı öncesi Halep'e bombalar yağdı

Yerel yardım örgütü Beyaz Kasklıların verdiği bilgilere göre cuma günü düzenlenen saldırılarda 93 kişi hayatını kaybetti. Halep’ten bir aktivist durumun korkunç olduğunu ifade ederek Suriye ordusunun saldırılarda yangın ve misket bombası kullandığını ifade etti.

Londra’daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Suriye savaş uçaklarının kenti 70’ten fazla bombaladığını kaydederek bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısını 47 olarak açıkladı. Suriye Ordusu bombardımanın kara harekatına hazırlık amacıyla yapıldığını duyurdu.

BM Çocuklara Yardım Örgütü Unicef’in yaptığı açıklamaya göre, Halep’te yaklaşık 2 milyon insanın suyu yok. Kurumdan yapılan açıklamada çocukların yaşaması için tarafların saldırılarına ara vermesi istendi. Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Halep sakinleri kuşatma altındaki kentten çıkışların kapalı olduğunu söyledi. Halep’in muhaliflerin elinde bulunan kesiminde 250 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Kerry ile Lavrov Suriye'yi görüştü

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulundukları New York’ta kısa bir görüşme yaptı. Görüşme sonrasında basına bir açıklama yapan Kerry “Küçük bir ilerleme kaydedildi” diye konuştu. “Yapıcı bir tarzda karşılıklı düşünceleri inceliyoruz” diyen Kerry daha fazla ayrıntıya girmedi. Alman haber ajansı dpa’ya konuşan yüksek düzey bir Amerikan hükümet yetkilisi buluşmanın resmi olmadığını ve dolayısıyla somut öneriler gündeme getirilmediğini belirtti.

Lavrov: planların alternatifi yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rusya ve ABD’nin savaş sona erdirme planlarının bir alternatifi olmadığını belirterek, bu planların kurtarılması gerektiğini belirtti.

9 Eylül’da ABD ile Rusya’nın üzerinde mutabık kaldığı plan, Washington isyancı gruplar üzerindeki nüfuzunu kullanırken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ateşkese bağlı kalmasını sağlamak için çaba gösterilmesini öngörüyordu. Ateşkesin pazartesi günü bozulmasının ardından yürütülen diplomatik girişimler sonuçsuz kalmıştı.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Rusya’dan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad üzerindeki etkisini kullanmasını istedi. Steinmeier New York’ta yaptığı açıklamada “Esad’ın hava kuvvetleri saldırılarını durdurmalı. Bu konuda Moskova’yı da sorumlu görüyorum” dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier “Bunu başaramazsak siyasi bir çözüm bulmak için gösterdiğimiz tüm çabalar yağan bombaların altında yok olup gidecektir” diye konuştu.