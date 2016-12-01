'Kara Hafta İstanbul Festivali', Ahmet Ümit'le başladı

Pera Palace Hotel Jumeirah, geçtiğimiz yıl ünlü yazar Agatha Christie’nin doğumunun 125. yılı şerefine gerçekleştirdiği Kara Hafta İstanbul Festivali’nin ikincisini bu yıl 1-3 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenliyor. Festival bugün, yazar Ahmet Ümit'in 'Para ve Suç' başlıklı söyleşisiyle bugün başladı.

Bu yılın festival teması ise, 1933 yılında İstanbul'a gelip Pera Palace Hotel Jumeirah'ta konaklayan ve Türkiye'de geçen iki kitap yazan ünlü Belçikalı yazar Georges Simenon.

1-2-3 Aralık 2016 tarihlerinde düzenlenecek festivale Philip Kerr, Tibor Fischer, Sam Wilson, David Walton, Mari Jungstedt gibi polisiye alanında uluslararası üne sahip yazarların yanı sıra; Ahmet Ümit, Sevin Okyay, Elçin Poyrazlar, Suphi Varım gibi Türkiye'den önemli isimler ve Türkiye’nin ilk polisiye dergisi 221B de katılım gösterecek.

Komitesinde Doğan Hızlan, Ahmet Ümit, Adnan Özer, Metin Celal gibi isimlerin bulunduğu 2. Kara Hafta Festivali kapsamında 'Semt Polisiyesi', 'Tarihi Romanlarda Polisiye2, 'Kadın Polisiyeciler' gibi oturumlarda yazarlar ve okurları bir araya getirecek.

Pera Palace Hotel Jumeirah Genel Müdürü Pınar Kartal Timer, Kara Hafta İstanbul Festivali kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz yıl Agatha Christie’nin doğumunun 125. yılı şerefine gerçekleştirdiğimiz Kara Hafta İstanbul Festivali’nin 2.sini; 1933 yılında İstanbul'a gelip Pera Palace Hotel Jumeirah'da konaklayan ve konusu Türkiye'de geçen 2 kitap yazan ünlü Belçikalı yazar Georges Simenon temasıyla gerçekleştiriyoruz.

"Festival boyunca polisiye tutkunları Ahmet Ümit, Philip Kerr, David Walton, Elçin Poyrazlar, Erol Üyepazarcı, Sevin Okyay, Tibor Fischer gibi çok kıymetli polisiye yazarlarıyla bir araya gelme fırsatını bulacak. Kara Hafta İstanbul Festivali’nin uzun yıllar boyunca süreceğine ve önümüzdeki dönemde İstanbul’un en saygın uluslararası etkinliklerinden biri olacağına inanıyoruz. Bu festivalle birlikte hem İstanbul’a uluslararası düzeyde bir etkinlik kazandırıyor, hem de 125 yıldır otelimizde konaklamış Agatha Christie, Ernest Hemingway, Ian Flemming, Umberto Eco gibi değerli yazarları anmış oluyoruz, Festivalin Komite Başkanı yazar Ahmet Ümit ise “Şehir ve edebiyat arasındaki ilişkinin suçtan yola çıkarak bir dışavurumu olan Kara Hafta, dünyanın değişik yerlerinde yaşayan yazarları buluşturarak şehirlerin tanıtımına katkı sağlar,”



2.Kara Hafta İstanbul Festivali’nde tüm etkinlikler halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek ve etkinliklere dair tüm detaylar #blackweekturkey hashtag’iyle sosyal medyada paylaşılabilecek.



Ayrıntılı bilgi için: blackweekturkey.com