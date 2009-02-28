Kara haberi telefonla aldı

Amsterdam’da düşen THY uçağındaki pilotlardan Murat Sezer’in eşi, kaza haberini gelen bir telefonla öğrendi.



Kaza sonrası yapılan "Ölüm yok" açıklamalarıyla rahatlasa da, eşinin durumunu öğrenmek için hemen telefona sarıldı. Murat Sezer’in cep telefonu çalıyor, ancak yanıt vermiyordu. Telefonu en azından açık olduğu için eşinin hayatta olduğunu düşünüyordu ki, o kahreden gerçeği fark etti. Telefonun çalma sesi içeriden geliyordu. Murat Sezer’in telefonu, başucunda duruyordu.



Türk Hava Yolları’nın Amsterdam’da uçağının düşmesinin ardından İstanbul’da hafızalardan kolay kolay silinmeyecek kahreden bir hikaye yaşandı. Kazada kokpitte diğer pilot arkadaşları ile hayatını kaybeden Murat Sezer’in eşi Selda Sezer, kocasının durumunu öğrenmeye çalışırken kendini, saniyelerin yıllar gibi geçtiği bir sürecin içinde buldu. 2008 Haziran’ında yıllarca başarı ile görev yaptığı Hava Kuvvetleri’nden ayrılıp, THY’de göreve başlayan Murat Sezer, aylardır yoğun tempo içindeydi.



Ailesi uyurken evden çıktı



Yer ve simülatör derslerini verdikten sonra hat eğitimine alınmıştı. Haftalık uçuş çizelgesinde Çarşamba erken saatte Öğretmen Kaptan Hasan Tahsin Arısan ile uçuşu görünüyordu. 05.30 sıralarında eşini, 7 yaşındaki kızı ve 13 yaşındaki oğlunu uyandırmadan evinden çıkıp uçak başına geldi. Amsterdam için 08.22’de havalandı. Bu sırada, Halkalı’da Murat Sezer’in eşi Selda Sezer uyanmış, çocukları okula göndermekle meşguldü. Her şey yolunda gidiyordu.



Haberi aldı, telefona sarıldı



Saat 11’e doğru kanallar son dakika olarak kazayı haber vermeye başladı. Bir arkadaşı telefon edince, Selda Sezer televizyonu açtı, haberleri endişeli gözlerle izledi. O sırada, THY yetkililerinin televizyonda ilk dakikalarda yaptığı, ’Hiçbir ölüm olmamıştır’ sözleri ile derin bir nefes aldı. Sonra da televizyonda canlı yayınlara bağlanan kazazedeleri görünce eşi Murat Sezer’in de artık cep telefonunu açmış olabileceğini aklından geçirdi. Hemen aradı.



O telefon, başucundaydı



Telefon çalıyordu, açılmıyordu ama yine de içi rahattı. Çünkü, ölen yoktu. Demek ki, eşi Murat iyiydi ve kapalı olan telefonunu en azından uçaktan çıkınca açabilmişti. Telefonunu bir kaç kez daha aradı. Ancak o yanıt bir türlü gelmedi. Selda Sezer, tam elinde telefonla evde dolaşırken gelen bir telefon sesi dikkatini çekti. Yan odaya gitti, gördüğü manzara karşısında dondu kaldı. Çünkü, eşi Murat telefonunu çıkarken acele ile evde unutmuştu. Telefon yatağın başucunda duruyordu. O andan itibaren artık tarif edilmez bir girdabın içinde kendini buldu.



THY’nin yanıtı ve gerçek



Hemen Türk Hava Yolları’ndan yetkilileri aramak aklına geldi. Telefona sarıldı. Gerçekten yanlış bildiğinden mi yoksa, özellikle mi öyle konuştuğu bir türlü öğrenilemiyecek bir yetkili, "Zaten açıklama da yapıldı. Kayıp yok. Durumu iyi, hastanede" yanıtı verdi. Biraz rahatlamıştı. Ama, acı haber aslında çoktan yola çıkmıştı. Çok geçmeden de eve ulaştı. Çünkü, THY’den psikolog destekli bir ekip, yöneticilerle birlikte acı haberi verdi. Ateş düşmüş, eşi Pilot Murat Sezer hayatını kaybetmişti. Artık, ardarda telefonlar geliyor, Cumhurbaşkanı ve Başbakan da Selda Sezer’i başsağlığı için arıyordu.



