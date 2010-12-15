-''KARA FATMA'' KİTABI TANITILDI İSTANBUL (A.A) - 15.12.2010 - Yazar Gonca Elmas Akay'ın kaleme aldığı, Kurtuluş Savaşı'nda cephede görev yapan ilk kadın subay Fatma Seher'in hayatını anlatan ''Kara Fatma'' kitabının tanıtımı Çırağan Sarayı'nda yapıldı. Akay yaptığı açıklamada, çok heyecanlı ve gururlu olduğunu belirterek, ''Bu gece, benim için evliliğimden ve kızımdan sonra en özel gece diyebilirim'' dedi. Akay, büyük bir kahramanı anlatan bir kitap yazdığını, Türk edebiyatında bir ilki gerçekleştirdiğini dile getirerek, ''Bundan büyük gurur ve sevinç olabilir mi?'' diye sordu. Bu kitabın ardından bahar aylarında kadınlara ilişkin öykülerin yer aldığı bir kitap daha yayımlayacağını kaydeden Akay, Ağustos ayında da bir Türk kahramanıyla edebiyat dünyasında bir ilki daha gerçekleştirmeyi düşündüğünü söyledi. Akay, Türk tarihinde yazılması gereken çok fazla isimsiz kahraman olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: ''Belki bunları yazmaya ömrüm yetmeyecek ama sonuna kadar gideceğim. Kitaplar için yaptığım araştırmalar çok derin oluyor. Kaynakları, inanılmaz yerlerden, çok ücra kütüphanelerden bulduğumuz oluyor. Bir kitap yazılırken yazar eğer kitabı layıkıyla yazıyorsa kahramanıyla öylesine bütünleşiyor ki inanın gerçeğe yakın bilgiler çıkarabiliyor. Ben bu mucizeleri kitabımı yazarken yaşadım. Kendimi tamamen kapatarak, belki yaklaşık 2 yıl sürecek bir eseri 2,5 ayda çıkardım. Kitabı, çok kısa sürede mucize gerçekleştirilen bir eser olarak görüyorum. Layıkıyla lezzeti yerinde olan bir eser çıktı. Öncelikle Fatma Seher gerçekten tanınıyor. Ben bu kadar tanındığını bilmiyordum. Daha önce yazılmadığını bilen insanlar beni gerçekten çok kutluyor. Kitap okunduktan sonra da ters bir eleştiri almayacağımı düşünüyorum. Çünkü ben kitabı yüreğimle yazdım.'' Tanıtıma katılan CHP İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek de Kara Fatma'yı, Nene Hatun'u, Halide Edip Adıvar'ın, ulusal kurtuluş mücadelesi içerisinde, ülkenin bağımsızlığına çok önemli katkılarda bulunmuş şahsiyetler olduğunu dile getirdi. ''Kara Fatma da bu şahsiyetlerden biridir. Kocaeli, Bursa civarında, ulusal kurtuluş mücadelesinde bu ülkenin bağımsızlığı için büyük uğraşlar ve kadın kimliğiyle çok önemli bir mücadele örneği vermiş'' diyen Şimşek, sonraki süreçlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün, Fatma Seher'in isminin ''Kara Fatma'' olarak anılmasını istediğini kaydetti. Şimşek, ''Bu insanlar mümtaz şahsiyetler. Toplumun öğrenmesi gereken şu, basıp yürüdüğümüz yollar toprak değil, vatan. Kadını ile erkeği ile çok önemli bir kurtuluş gerçekleştirildi'' diye konuştu. Alfa Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Rana Alpöz de kitabın kendisi için birden fazla önemi olduğunu belirterek, ''Öncelikle, bizim yakın tarihimizle ilgili bir kitap olduğu için ve bu tarihimizi bizden birinin kaleme alması çok önemli. Çünkü bizim yayın seçerken de en büyük sıkıntımız, bu topraklara ait olanları hep dışardan, dış kaynaklardan alıp çevirtiyoruz ve burada yayımlıyoruz. Bu durum benim kişisel olarak canımı sıkıyor. O yüzden bizim üretmemiz lazım. Yurt dışına da bizim anlatmamız lazım, yoksa onların anlattıkları ile yetiniriz'' diye konuştu.