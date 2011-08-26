-Kara deliğin yıldızı yuttuğu gözlemlendi ANKARA (A.A) - 26.08.2011 - Bir galaksideki kara delik ancak 100 milyon yılda bir, bir yıldızı yutuyor. Bilim adamları, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Swift uydusu tarafından aktarılan görüntüler sayesinde bu sıra dışı olayı başından itibaren gözlemleme şansı buldu. Daily Mail gazetesinin haberine göre, Pennsylvania State Üniversitesi ve Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi bilim adamları, Swift'in gönderdiği görüntülerde, uzayda, alışılagelmişin üzerinde bir hızla güçlenen, yeni bir gama ışını kaynağı keşfetti. Parlaklığını uzun süre muhafaza eden kaynakla ilgili yapılan araştırmada, ışınların, uzak bir galaksinin içerisinde yer alan bir kara delikten geldiği tespit edildi. Bilim adamları, yıldızın, daha önce aktif olmayan, 3,9 milyar ışık yılı uzaklıktaki kara deliğe fazla yaklaştığını, deliğin çekim kuvvetinin yıldızı parçalayıp yuttuğunu tahmin ediyor. Pennsylvania State Üniversitesinden Dr. David Burrows, kaynağın şaşırtıcı şekilde hala gama ışını üretmeye devam ettiğini, büyük ihtimalle önümüzdeki yıla kadar sürecek parlaklığın gözlem için yeterli olacağını kaydetti. Burrows, kara deliğin, daha önce gördükleri her şeyden farklı faaliyet gösterdiğini belirtti.