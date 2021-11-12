Kara Cuma (Black Friday) nedir? Nasıl ortaya çıktı?

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ABD'de uzun kuyruklarla hafızalara kazına Black Friday, Türkiye'de de Efsane Cuma, Muhteşem Cuma gibi farklı isimlerle popülerleşti. Doğan Burda dergi grubunun kadın dergisi elele; Black Friday nasıl ortaya çıktı, anlamı nedir, kasım indirimleri ne zaman başlıyor gibi merak edilen soruların yanıtlarını derledi. İşte o yanıtlar…

Black Friday nedir?





Black Friday yani Kara Cuma, Şükran Günü'nden sonraki Cuma'dır ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın en önemli alışveriş günlerinden biridir. 23 ile 29 Kasım arasında herhangi bir güne denk gelir. 2021 yılında Kara Cuma, 26 Kasım'a denk gelecek. O gün geleneksel olarak Amerika'da resmi tatildir. Perakende sektöründe çalışanlar dışında birçok çalışan izin yapar. Genellikle özel alışveriş fırsatları ve büyük indirimlerle dolu bir gündür ve Black Friday'den sonra alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Kara Cuma'nın tarihi 1869'a dayanır fakat Noel alışverişiyle hiçbir ilgisi yoktur. Fakat milyonlarca insan için Kara Cuma, ciddi bir Noel alışverişi yapma zamanıdır.

‘Black Friday’ nasıl ortaya çıktı?

Peki, Black Friday nedir? Black Friday yani Kara Cuma teriminin geçmişe dayalı birkaç senaryosu var. Aslında Black Friday'in ortaya çıkışı alışveriş indirimi odaklı değil de birkaç olaydan sonra Kara Cuma terimi ortaya çıkmış.

History.com sitesine göre; "Black Friday" terimi ilk olarak 24 Eylül 1869'da iki yatırımcı Jay Gould ve Jim Fisk'in altın fiyatını artırıp o gün bir çöküşe neden olduğu zaman kullanıldı. Borsa %20 düştü ve dış ticaret durdu. Çiftçiler buğday ve mısır hasat değerinde %50 düşüş yaşadı.

Bir diğer senaryo ise şöyle: 1950'lerde Philadelphia polisi, Şükran Günü ile Ordu-Donanma oyunu arasındaki güne atıfta bulunmak için "Kara Cuma" terimini kullandı. Şükran gününden sonraki Cuma gününün tatil olması nedeni ile turist kalabalığı şehre indi, turistler trafiği tıkadı, polisler bunun üzerine şehrin düzenini bozmamak için uzun saatler çalışmak zorunda kaldı. Polisler o gün için turist seline alaycı bir takma ad yani “Black Friday” ismini verdi. Bölgedeki tüccarlar, adı "Büyük Cuma" olarak değiştirmeye çalıştı, ancak alternatif ad hiçbir zaman yakalanmadı.

Bir diğer senaryoya göre ise “Kara Cuma” terimi (perakende anlamında) 1960'larda Noel alışveriş sezonunun başlangıcını işaretlemek için icat edildi. “Black/Kara” kelimesi, muhasebe kayıtlarının elle tutulduğu ve kırmızı zararı ve siyahın kârı gösterdiği zamanlarda “kırmızı” dan “siyah” a geçen mağazaları ifade eder. 1924'te modern Macy's Şükran Günü Geçit Töreninin başlamasından bu yana, Şükran Günü'nden sonraki Cuma, hareketli bir tatil alışveriş sezonunun gayri resmi başlangıcı olarak biliniyor.

Kara Cuma neden bu kadar popüler oldu?





Perakendeciler fiyatlarda indirim yaparak büyük kalabalıkları çekebileceklerini fark etmeye başladıkça, Kara Cuma son dakika Noel indirimlerinden bile daha iyi alışveriş yapma günü oldu. Bazı perakendeciler ürünlerini Şükran Günü sabahı satışa çıkarır veya gerçek etkinlikten günler veya haftalar önce tüketicilere çevrimiçi özel e-posta gönderir.



En çok satın alınan ürünler elektronik ve popüler oyuncaklardır, çünkü bunlar en ciddi şekilde indirimli olanlar olabilir. Bununla birlikte, büyük satışlar, ev mobilyalarından konfeksiyona kadar her şeyin fiyatları düşürülür. Kara Cuma uzun bir gündür. Bununla birlikte, pandemi sonrası Şükran Gününde evlerden çıkılmadığı için çevrimiçi alışveriş de artış gösterdi. Ayrıca, mağazalarda sıraya girmek istemeyenler için, çevrimiçi Kara Cuma satışları genellikle mağaza satışlarından biraz daha erken başlar.

Kara Cuma "Black Friday" 2021 indirimleri ne zaman?



ABD’de Black Friday, şükran gününden sonra gelen ilk Cuma olarak belirleniyor. Ulusarası olarak ise Black Friday bu yıl 26 Kasım’da gerçekleşecek.

Kara Cuma ‘Black Friday’ için Alışveriş Tavsiyeleri



Growthrocks sitesine göre, alışveriş çılgınlığını kontrol altına almak ve Kara Cuma'da akıllı alışveriş yapabilmek için şunları göz önünde bulundurun:



Araştırmanızı yapın: Araştırmanızı önceden yapın ve seçimleri son ana bırakmayın. Alacağınız şeyleri en iyi fiyata almak için araştırma yapın. Farklı sitelere veya farklı mağazalara göz gezdirin.



Bir bütçe belirleyin: Harcamaya hazır olduğunuz belirli bir rakamı aklınızda bulundurun. Özellikle tek bir tıklamanın bir satın alma anlamına gelebileceği çevrimiçi alışverişte kendinize bir harcama limiti belirlemezseniz, kendinizi kontrol altına almak zor olabilir.



E-posta haber bültenlerine kaydolun: E-postanızın ilgilendiğiniz markaların ve mağazaların listelerinde olduğundan emin olun. Çoğu satıcı, fırsatlar hakkında size önceden bilgi verebilecek bir Kara Cuma özel e-postası gönderir. Unutmayın, e-posta pazarlaması ölmedi.