Kar yüzlerce köy yolunu ulaşıma kapadı

Doğu Anadolu'da gece yaşanan en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 5, Ardahan'da 4, Erzurum ve Ağrı'da 3 ve Iğdır'da 2 derece olarak ölçüldü.Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar yağışının 26 Aralık'a kadar devam edeceğini belirterek, yağışlar nedeniyle hava sıcaklıklarının da 7-8 derece arttığını kaydetti.26 Aralık'tan itibaren bölgede havanın parçalı az bulutlu olacağını vurgulayan yetkililer, havanın açık olması nedeniyle hava sıcaklarında yeniden 9-10 derece azalma yaşanacağını belirtti.Van'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonucu Edremit ilçesinde 3, Bahçesaray'da 10, Başkale'de 30, Çaldıran'da 7, Çatak'ta 24, Erciş'te 35, Gürpınar'da 31, Muradiye'de 12, Özalp'te 10 ve Saray'da 6 olmak üzere 168 köy yolu ulaşıma kapandı.Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hafta sonuna kadar kar yağışı beklendiğini belirtti.Bu arada, Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu ilçe merkezinde kar kalınlığı 35, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı.Kar yığınları nedeniyle ilçe merkezinde şehiriçi ulaşım güçlükle yapılabildi. Yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı, en fazla çocukları sevindirdi. Okul bahçelerini ve sokak aralarını dolduran çocuklar, kar topu oynayarak eğlendi.Hakkari'de iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu 122 köy yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi yetkilileri, ayrıca 344 mezradan 305'i ile ulaşımın sağlanamadığını, ekiplerin yol açma çalışmasını sürdürdüğünü bildirdi.Kar kalınlığının kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreye ulaştığı Hakkari'de hafta sonuna kadar kar yağışı bekleniyor.İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, 205 yerleşim birimi yolunun kar yağışı nedeniyle kapandığı Ağrı ve ilçelerinde, karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kentte, sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü belirtildi.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Çetin Taşdemir, Bitlis ve bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 285 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.Kar yağışının etkisini azaltmasının ardından karla mücadele çalışmasının başlayacağını bildiren Taşdemir, çalışmaların 10 ekip, 4 rotatif, 12 greyder, 11 dozer, 7 servis aracı ve 8 loderle yürütüleceğini kaydetti.Meteoroloji İl Müdürü Mehmet Elkatmış da kent merkezinde 43 santimetreye ulaşan kar kalınlığının, yüksek kesimlerde 60 santimetreyi geçtiğini belirtti.Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı 2 köy yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Köy yollarını ulaşıma açmak için Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 15 köye elektrik verilemezken, 60 yerleşim birimiyle de haberleşme sağlanamıyor.Bu arada, Sivas-Tokat kara yolunun Çamlıbel, Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ ve Seyfebeli, Sivas-Malatya kara yolunun Yağdonduran, Sivas-Suşehri kara yolunun Geminbeli mevkilerinde kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Belirtilen mevkilerde ulaşımın güçlükle sağlandığı, ekiplerin zincirsiz araç geçişine izin vermediği bildirildi.Bu bölgelerde yollarda kalan sürücülere yardımcı olan ekipler, yol açma ve tuzlama çalışmalarını da sürdürüyor.Edirne'nin Bulgaristan sınırına yakın Lalapaşa ilçesinde yüksek yerlerde sabah kısa süreli kar yağışı etkili oldu. 2 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, Hamzabeyli Sınır Kapısı ve civarındaki köyleri beyaza bürüdü.Edirne Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte 2 derece olan hava sıcaklığı akşam saatlerinde düşecek.Kentte yarın kar yağışı beklendiğini bildiren yetkililer, Edirne Belediyesi ekiplerinin, kar yağışı ve olası buzlanmaya karşı hazır durumda olduğunu kaydetti.İzmir'in 'Uludağ'ı olarak adlandırılan Ödemiş ilçesine bağlı Bozdağ'a kar yağdı. Balçova Termal Tesisleri'ne bağlı Bozdağ Kayak Merkezi Teknik Sorumlusu Serdar Gürsoy, iki günlük yağış nedeniyle sadece zirvede kar bulunduğunu, bunun kayak tesislerinin açılması için yeterli olmadığını bildirdi.Yeterli yağış olması durumunda otel kısmı ve tesislerin yılbaşında açılabileceğini belirten Gürsoy, hazırlıkların tamamlandığını, ancak tesislerin hizmete giriş tarihinin kar durumuna göre belirleneceğini kaydetti.Bolu Dağı'nın TEM otoyolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.Bolu'da dün akşam saatlerinde başlayarak aralıklarla etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.Kar yağışının henüz zeminde etkisinin görülmediğini belirten yetkililer, sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar kadar düştüğünü söyledi.Bu arada, Karayolları ekipleri sürekli olarak D-100 Karayolu ve TEM'de tuzlama çalışması yapıyor.Meteoroloji yetkilileri ise hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi dolayısıyla sürücüleri buzlanma konusunda uyardı.Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı ile Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde şiddetli tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.