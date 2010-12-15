-KAR YURDU TESLİM ALDI ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı yüzünden bazı köy yollarında ulaşım sağlanamıyor. Samsun, Sinop, Ordu ve Amasya'nın yüksek ve iç kesimlerinde 94 köy yolu ulaşıma kapalı durumda. Samsun'da kar 34 köy yolunu kapattı. Kentte Alaçam ilçesinde 2, Asarcık'ta 1, Bafra'da 5, Çarşamba'da 2, Kavak'ta 4, Ladik'te 10, 19 Mayıs ilçesinde 2, Vezirköprü'de 7 ve Yakakent'te 1 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Yollar 13 greyder, 8 lastikli kepçe, 1 dozer ve 15 ekiple açılmaya çalışılıyor. Sinop'ta 22, Ordu'da 7 ve Amasya'da ise 31 köy yolu kapalı bulunuyor. Yetkililer, bölgede cenaze ve hasta bulunan köylere öncelik verilerek kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Hava koşullarının yol açtığı elektrik ve telefon arızalarının giderilmesi için de çalışmalar sürdürülüyor. -SİVAS Sivas'ta etkili olan kar ve tipi, 86 köy yolunun kapanmasına neden oldu. Valiliğin kriz merkezinden alınan bilgiye göre, kapanan 86 köy yolunun beşi merkeze bağlı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları yüzünden 146 yerleşim biriminin haberleşme sisteminin arızalı olduğu, 246 yerleşim yerine de elektrik verilemediği belirtildi. Şarkışla-Pınarbaşı yolu ile ilçeler arasında bağlantıyı sağlayan bazı yolların da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. -KIRKLARELİ Kırklareli merkez, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde de dün geceden beri aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması çalışmaları İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler tarafından sürdürülüyor. -KARABÜK Karabük'te merkezde 1, ilçelerinden Eflani'de 3, Eskipazar'da 4 ve Ovacık'da 10 olmak üzere 18 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle yolları ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor. -KASTAMONU Kastamonu'da da Bozkurt ilçesine bağlı 17 köy yolunun 5 gündür kapalı olduğu bildirildi. Bozkurt Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan kriz masasının verdiği bilgiye göre, özellikle ilçenin yüksek kesimindeki köylerinde 11 Aralıkta başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Kar kalınlığının fazla olması ekiplerin yol açma çalışmalarını zorlaştırırken, ilçeye bağlı 32 köyden 17'sinin yolu ulaşıma kapalı, 25 köyde ise hatlarda meydana gelen kopmalar nedeniyle elektrik ve telefonlar kesik. -MALATYA'DA ÇOBAN DONMAKTAN KURTARILDI Öte yandan Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Sığırcıuşağı köyünün Elmalı mezrasından ilçeye gelmek için 250 küçükbaş hayvanıyla yola çıkan çoban donmaktan son anda kurtarıldı. Mezradan çıktıktan sonra aniden bastıran kar nedeniyle hayvanlarıyla birlikte yolda mahsur kalan çoban Cafer Erbaş'ın imdadına il özel idareye bağlı ekipler ve çevre köylerdeki vatandaşlar yetişti. Arguvan'a 40 kilometre uzaklıkta kurtarılan çoban ve hayvanları ilçeye ulaştırıldı.