-KAR YOLLARI KAPATTI ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle karayollarının bazı kesimlerinde ulaşım sağlanamıyor. Çaykara-Bayburt-Soğanlı Dağı, İkizdere-İspir yolunun Ovit Dağı ve Araklı-Dağbaşı-Uğrak-Salmankas Dağı mevkileri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Gelibolu-Eceabat yolunun Gelibolu geçişinde kavşak yapımı nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gümüşova-Gerede Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içinde jet fanların bakım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti bugün ve yarın 07.00-17.00 saatleri arasında, İstanbul-Ankara istikametinde ise 07.00-19.00 saatleri arasında iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilecek. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 33-87. kilometreleri arasında muhtelif kesimlerde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle saat 08.00-19.00 arasında aralıklarla yol ulaşıma kapatılacak. Zonguldak-Ereğli yolunun 54-56. kilometreleri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.00-17.00 saatleri arasında trafiğe geçiş verilmeyecek. Trabzon-Rize karayolunun 27. kilometresindeki Araklı şehir geçişine bağlantı yolu mekanik gabari montajı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatılacak. Ulaşım servis yolundan sağlanacak. Maçka-Torul karayolunun 2. kilometresindeki Zigana Tüneli'nde bakım ve yıkama çalışmaları nedeniyle 07.00-17.00 arasında ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 0-26. kilometreleri arasındaki Karacabel Tüneli Mevki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün, yarın ve perşembe günü 13.00-17.00 saatlerinde kısa süreli aralıklarla ulaşıma kapatılacak. Giresun-Trabzon karayolu üzerinde bulunan Tirebolu-2 Tüneli ve Tirebolu-Doğankent Köprülü Kavşağı'nda yapılan elektro-mekanik çalışmalar nedeniyle 08.30-17.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak ve ulaşım Tirebolu şehir geçişinden sağlanacak. TEM Otoyolu'nun Dil İskelesi ile Batı Hereke köprülü kavşakları arasındaki muhtelif kesimlerde yol üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 5-25 Aralık 2010 tarihlerinde 22.00-06.00 saatlerinde çalışmalar sırasında Dilovası gişeleri tamamen trafiğe kapatılacak ve ulaşım karşı yönden gidiş-geliş olarak verilecek. Anadolu Otoyolu'nun Çeltikçi Kavşağı-Gerede Kavşağı'ndaki aydınlatma ve yol bilgilendirme çalışmaları nedeniyle 31 Aralıka kadar 07.00-19.00 saatlerinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanacak. Anadolu Otoyolu'nun Akıncı Gişeleri-TAİ Kavşağı arasındaki asfalt üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 31 Aralıka kadar ulaşım tek şeritten verilecek. Ankara-Bala ayrımı-Kulu ayrımı yolundaki 20-25. kilometrelerindeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 17 Aralıka kadar ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak yapılacak. Söğüt-Korkuteli-Antalya karayolunun 9-11. kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 14.00-16.00 saatlerinde ulaşıma kapatılacak. Menemen-Manisa karayolunun 0-29. kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı her gün 14.00-17.00 saatlerinde kesiliyor. Hasankeyf-Gercüş karayolunun 4-7. kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 31 Aralıka kadar her gün 24.00-06.00 saatlerinde ve patlatmanın yapılacağı günlerde 12.00-15.00 saatlerinde yol trafiğe kapalı olacak. Tirebolu-Torul yolu, asfalt yapımı çalışmaları nedeniyle 18.00-24.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bekleyen araçlara 20.00-20.15 ile 22.00-22.15 saatlerinde geçiş verilecek. Açıklamada ayrıca karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, zincir, takoz ve çekme halatı bulundurulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.