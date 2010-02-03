Kar yolları kapattı!

T24 - Trakya'dan yurda giriş yapan ve İstanbul'a ulaşan soğuk hava ve kar yağışı, Tekirdağ -İstanbul karayolunu trafiğe kapattı. Bursa-İstanbul karayolunda bir süre ulaşım sağlanamazken, bazı yollarda da sorunlar yaşanıyor.





Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasını hissetmeye başladı.



İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve Anadolu yakasında tipi şeklinde etkili olan kar yağışı karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da kar yağışı Avrupa yakasında başladı ve Haramidere, Beylikdüzü, Başakşehir ve Halkalı bölgelerinde etkili oldu.



Anadolu yakasında ise akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı saat 20.00'dan sonra Kartal, Ümraniye, Şile, Beşiktaş tesisleri mevki, Çavuşbaşı, TEM Çakmak mevkinde tipi şeklinde yağdı.



Kar yağışı kısa sürede karayolu ulaşımını etkiledi. Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri ana arterler ve bağlantı yollarına, Karayolları ekipleri ise TEM yoluna müdahale etti.



Küreme ve tuz serpme çalışmalarından sonra tipi nedeniyle yollarda yine kar birikti. Zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların yolda kalması nedeniyle trafik akışında ve kar küreme araçlarının ilerlemesinde sıkıntı yaşandı.



Emniyet şeritlerinin işgal edilmesiyle birlikte yardım ekipleri kar yağışı olan bölgeye ulaşmakta zorluk çekti. Kar yağışının yoğun etkili olduğu bölgelerde kayan araçlar nedeniyle meydana gelen trafik kazaları da trafiğin kapanmasına neden oldu.



Kar yağışının yoğun olduğu bölgelere, Avrupa yakasından takviye personel ve kürüme araçları sevk edildi. Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.



Öte yandan Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kendi sorumluluk alanlarında olan otobanların trafiğe açık olduğunu, Tekirdağ-İstanbul Tem Otoyolu'nun trafiğe kapanmadığını bildirdiler.





Tekirdağ'daki kar yağışı



Tekirdağ ve ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, 3 ilçe ile 113 köy yolu ulaşıma kapandı.



Malkara ilçesine ulaşımın sağlandığı D-100 karayolundaki Güveçli rampasında geliş ve gidiş yönündeki tırların kayması nedeniyle Tekirdağ-Malkara yolu ulaşıma kapandı.



Kar yağışı dolayısıyla Tekirdağ'dan Şarköy ve Hayrabolu ilçesine de ulaşım sağlanamıyor. Trafik ekipleri, araçların zincir takmasına rağmen Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçesine gitmelerine izin vermiyor.



Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapmasına rağmen tipi şeklindeki kar yağışı nedeniyle yollar tekrar karla kaplanıyor. Ekiplerin kapalı olan yolların açılması için gece boyunca çalışacağı belirtildi.



Bu arada Malkara'da 70, Hayrabolu'da 20, Şarköy'de de 23 köy yolu da ulaşıma kapandı.





Deniz ulaşımı



Öte yandan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.



Sabah saatlerinde başlayan ve poyrazla birlikte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Çanakkale Boğazı'nın çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılması üzerine 32 yerli ve yabancı şilep ve tanker Şarköy sahillerine demirledi.



Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan poyraz ve dalgalar nedeniyle gemilerdeki personel karaya çıkamadı.





Yolda kalan yolcu otobüsü su kanalına girdi



İstanbul'dan Çanakkale'ye gitmek için yola çıkan İsmail Bektaşlı'nın kullandığı 34 FG 4822 plakalı yolcu otobüsü, Malkara ilçesinin Karıştıran mevkisinde yolun kaygan olmasından dolayı yolu ayıran su kanalına girdi.



Olayın karayollarına bildirilmesinin ardından otobüste bulunan yolcular, Malkara Öğretmenevi'ne yerleştirildi. Otobüs ise jandarma, karayolları ve iş makinelerinin yardımıyla kanaldan çıkarıldı.



İstanbul'da sabaha kadar kar yağışı devam edecek. Öğleden sonra hava Avrupa Yakası'ndan başlayarak açacak ve güneş yüzünü gösterecek. Kentte beklenen en yüksek sıcaklık 3 derece olacak.



O nedenle gece havanın açmasına bağlı olarak kuvvetli don ve buzlanma var. Gece İstanbul -3 dereceye inecek.



Perşembe günü hava sıcaklığı gündüz 6, gece eksi 1 derece olacak. Parçalı bulutlu havanın etkili olacağı kentte, yağışlar gündüz ara ara devam edecek, akşam saatlerinde hafif kar yağışı başlayacak.



Cuma günü, hava sıcaklığı gündüz 2 derece hissedilecek ve sabah saatlerinde hafif kar yağışı etkili olacak.





İç kesimlerde kar



Yurdun iç kesimlerinde kar yoğun yağacak, en yoğun yağış Niğde, Aksaray, Sivas, Kayseri, Tokat ve Yozgat çevresinde bekleniyor.



Gece Ege ve Akdeniz'de zirai don riski var. Kuvvetli don ve buzlanma olacak.



Perşembe günü doğu kesimlerde kar yağışı var. Karadeniz kıyılarında geçen hafta olduğu gibi Samsun ve Ordu boyunca kar bekleniyor. Sıcaklık 3-4 dereceye inecek.



Perşembe günü batıda kar yağışı çok hafif olarak sürebilir. İstanbul’da ve Marmara’nın doğusunda karla karışık yağmur ve hafif kar görülecek.



Rüzgar zayıf eseceğinden bu kar yağışı fazla etkili olmayacak.



Türkiye’de kar yağışları Perşembe’den sonra hafiflese de, soğuklar Pazar gününe kadar kalacak.



Önümüzdeki hafta ise sıcaklıklarda yükseliş başlayacak ve Şubat’ın 15’ine kadar sıcaklıktaki bu artış devam edecek. Kar yağışları etkisini önemli ölçüde azaltacak.







