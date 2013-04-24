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Yaşam

Kar yolları kapadı!

Tipinin görüş mesafesini sıfıra indirmesinden dolayı bölgede karla mücadele çalışmaları başladı

24 Nisan 2013 22:14

Karayolları 183. Şube Şefi Ümit Yıldırım, Ardahan-Posof karayolunun, Ilgar Dağı kesiminde etkili kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığını belirtti.

Tipinin görüş mesafesini sıfıra indirmesinden dolayı bölgede karla mücadele çalışmasını yapamadıklarını ifade eden Yıldırım, "Yolu açmak için tipinin dinmesini bekliyoruz" dedi.

Yıldırım, kar ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat karayolunun da henüz açılamadığını sözlerine ekledi.

 

'Tünel çalışmaları hız kazanmalı'

 

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Latif Tosunoğlu da Ardahan'dan Artvin'e gitmek isterken, kar ve tipi nedeniyle yoldan dönmek zorunda kaldığını belirterek, "Bugün nisanın 24'ü olmasına rağmen kar nedeniyle iki karayolu ulaşıma kapanmıştır. Yapılması planlanan tünel çalışmalarının hız kazanması gerekir" dedi.

 

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