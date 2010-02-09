Kar, yeniden İstanbul'da!

T24 - Türkiye'de hava koşulları yaşamı kötü etkiliyor. Ege’de sel ve su baskını riski devam ederken, Doğu'da ise çığ riski var. Marmara soğuyor, yüksek kesimlere kar yağacak.



Akdeniz Bölgesi’nde yağışlı hava etkili oluyor. Antalya'da fırtına sona erecek. Yağmur ise aralıklı olarak bugün de devam edecek. Mersin ve Adana’da kuvvetli yağmur görülecek.



Ege Bölgesi, sel ve su baskınları bakımından en riskli bölge olarak dikkat çekiyor. Çarşamba akşamı ve Perşembe günü başta İzmir olmak üzere bölgeye yeniden kuvvetli yağmur gelecek.



Şiddetli fırtınanın Çarşamba günü Çeşme'den Bodrum'a kadar etkili olması bekleniyor.



Marmara Bölgesi çok hızlı soğuyacak. Bölgenin genelinde yağış sulu kara, yükseklerde kara dönüşecek.



Trakya’da devam eden kar yağışı sona erecek. Bugün bölgede ise fazla bir yağış beklenmiyor.



Çarşamba’dan itibaren sıcaklıklar 10-12 dereceye çıkacak ama beraberinde yağmur ve kuvvetli lodos olacak.



İç Anadolu'da Sivas-Kayseri çevresinde bugün kar var. Ancak yarından sonra sıcaklıklar artarak 10 dereceye yaklaşacak.



Doğu Anadolu'da bugün Tunceli-Erzurum boyunca yine kar var. Sonraki günlerde yağış zayıflıyor, Çarşamba’dan itibaren artacak sıcaklıklarla birlikte çığ tehlikesi oluşacak.



Güneydoğu'da da kuvvetli yağmurun etkili olması bekleniyor.



Karadeniz'de aralıklı yağış var. Bolu ve Batı Karadeniz’de yarın hava bugünden çok daha soğuk, o nedenle zaman zaman yağış kara dönüşebilir. Çarşamba günü ise sertleşecek lodosla birlikte bölgede sıcaklık 3-4 derece artacak.





3 büyük kentte durum



İstanbul'da hava birden soğuyacak sıcaklık gece 0 dereceye inecek o nedenle sulu kar ve bazı tepelere kar yağacak.



Bugün ise hafif yağmur var. İstanbul'da Çarşamba'dan itibaren sıcaklık artacak ancak yağmur da olacak



Ankara'da bugün hava kapalı ve hafif yağmur var. Sıcaklık 4 derece olacak.



İzmir bugün açık ve soğuk olacak. Çarşamba akşamı yine kuvvetli yağmur var.



