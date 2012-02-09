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Yaşam

Kar yeniden İstanbul'a geldi!

İstanbul'da gece yarısından sonra etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

09 Şubat 2012 02:00

T24 - İstanbul'da gece yarısından sonra etkisini artıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Son yılların en soğuk kışını geçiren İstanbul'da birkaç günlük aradan sonra hava sıcaklığı yeniden düştü. Hafta sonunu bahar havasında geçiren İstanbul'da gece yarısından itibaren kar yağışı tekrar başladı.



İstanbul'un simge mekanları Sultanahmet, Çamlıca, Boğaz Köprüsü ve Taksim Meydanı beyaza büründü. Vatandaşlar gece geç saatlerde Taksim Meydanı'nda yağan karın keyfini çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler trafikte aksama yaşanmaması için şehrin önemli bölgelerinde önlem aldı. Öte yandan kar yağışının sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.


Ege Bölgesi’nde karla karışık yağmur ve kar yağışlı devam ediyor. Cuma ve Cumartesi yağış kesilecek ve sıcaklık artmaya başlayacak. Akdeniz’de ise sağanak yağış etkisini sürdürüyor ancak cuma günününden itibaren etkisini yitirecek. Isparta çevrelerinde ise kar yağışı var.


İç Anadolu’nun tamamı kar yağının etkisi altında. Cuma günü zayıflayarak devam edecek. Eş zamanlı olarak sıcaklık sıfırın altına iniyor. Gündüz değerleri -1 ,-2, -3’lerde olacak. Don ve buzlanmaya dikkat edilmesi gerekiyor!


Karadeniz’in neredeyse tamamı kar yağışının etkisi altında. Trabzon çevrelerinde de yağış karla karışık yağmur ve kara dönecek. Güneydoğu’da gök gürültülü sağanak yağışlar ve kar yağışları etkili durumda. Yağış Cuma günü nispeten zayıflayacak, hafta sonu kesilecek.


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