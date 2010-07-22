-KAR, YAZ AYLARINDA GEÇİM KAYNAĞI OLDU ANTALYA (A.A) - 22.07.2010 - Akseki Çimi Yaylası'ndan alınan kar, meyve sularıyla karıştırılarak, serinlemek isteyenlere 1 TL'den satılıyor. Yaz aylarında dahi karın eksik olmadığı Akseki'nin Çimi Yaylası Kuyu mevkisindeki kar, bazı vatandaşların geçim kaynağı oldu. Buradan kente getirilen kar, çeşitli meyve sularıyla karıştırılıyor ve ''karlama şerbeti'' adıyla serinlemek isteyen vatandaşlara satılıyor. Akseki pazarında karlama şerbeti satan Mustafa Özer, yaptığı açıklamada, bunun baba mesleği olduğunu belirtti. Toroslar'ın 2 bin 500 metre yüksekliğindeki Çimi yaylasında obruklarda biriken karları, ısıyı muhafaza eden malzemelerle taşıdıklarını belirten Özer, bu karları, başta vişne olmak üzere çeşitli meyvelerin sularıyla karıştırarak 1 TL'den sattığını kaydetti. Özer, şerbetli karlamalardan kimi günlerde 100-150 tabak sattığını ifade etti.