Kar yağışının ardından İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSKİ barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı. İSKİ'den yapılan son açıklamaya göre baraj doluluk oranları yüzde 49,16'ya çıktı.
İstanbul'u bugün itibariyle terk eden kar yağışlarının barajlardaki etkilerinin görülmesi bekleniyor.
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Son 1 haftalık değişim
Doluluk oranı +3.68 %
Barajlardaji su Miktarı +31.94 Milyon m³
Gün gün barajların doluluk oranı
6 Şubat: Yüzde 44,34
7 Şubat: Yüzde 44,55
8 Şubat: Yüzde 44,70
9 Şubat: Yüzde 44,78
10 Şubat: Yüzde 44,99
11 Şubat: Yüzde 45,09
12 Şubat: Yüzde 45,48
13 Şubat: Yüzde 46,11
14 Şubat: Yüzde 46,44
15 Şubat: Yüzde 47,20
16 Şubat: Yüzde 47,82
17 Şubat: Yüzde 48,28
18 Şubat: Yüzde 48,67
19 Şubat: Yüzde 49,16