-KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLİYOR DENİZLİ (A.A) - 12.12.2010 - Denizli'de yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı dolayısıyla Denizli'nin çevre illerle bağlantısını sağlayan karayollarında yaşanan olumsuzlukları gidermek için çok sayıda iş makinesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cankurtaran mevkisindeki yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle araçların yolda kaldığı ve Denizli-Antalya ile Denizli-Muğla karayolunun ulaşıma kapanmasının ardından başlayan çalışmaların sabaha kadar sürebileceği, yolun sabah saatlerinde ulaşıma açılabileceği belirtildi. Denizli-Serinhisar arasındaki karayolu, yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapanırken Acıpayam'dan Denizli'ye giden araçların geçişine izin verilmiyor. -VATANDAŞLARIN İMDADINA İL ÖZEL İDARE VE BELEDİYELER KOŞTU- Denizli'de dün sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Antalya ve Muğla yollarının kapanmasından dolayı yollarda mahsur kalan vatandaşların imdadına İl Özel İdare ve belediyeler koştu. Akşam saatlerinde yolların açılmasını umutla bekleyen vatandaşlara, devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle ilerleyen saatlerde geceyi geçirecekleri yer temin edildi. Yolların kapanmasıyla uzun süre yollarda araçlarının başında bekleyen vatandaşların ihtiyaçları, İl Özel İdaresi tarafından giderildi. Denizli İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Oklu, kar ve tipinin en yoğun olduğu Cankurtaran mevkisinde yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlara zincirli arazi araçlarıyla ulaşıp her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini, bir taraftan yolu trafiğe açma çalışmaları devam ederken bir taraftan da yolda kalanlara ulaşarak, onları mahsur kaldıkları yerlerden tahliye ettiklerini, ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi. Serinhisar ve Acıpayam tarafı ile Denizli'de kalabilecek yerleri olanları oralara ulaştırdıklarını, olmayanları da kamu kurumlarında misafir ettiklerini belirten Oklu, ''Yol açma çalışmaları sabaha kadar aralıksız devam edecek ancak kar yağışı ve tipiden açılan yerler hemen kapanıyor'' dedi. Denizli'nin Acıpayam ilçesi Belediye Başkanı Hulusi Şevkan da yaptığı açıklamada, yolun kapanması üzerine yolcuları Acıpayam İmam Hatip Lisesi Öğrenci Yurdu'na yerleştirdiklerini söyledi. -ÇOK SAYIDA MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI OLDU- Muğla'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşanıyor. Buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Muğla'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken ulaşımda da önemli aksaklıklara neden oluyor. Muğla-Aydın karayolu ile kent merkezinde yaşanan buzlanma nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazaların ardından trafik ekiplerinin uyarısı ile belediye ekipleri ''buzlanma'' yaşanan noktalarda kar temizleme çalışması yaptı ve yollara tuz döktü. -KAR SEVİNCİ- Bazı Muğlalılar karla kaplı sokaklarda kar topu oynayarak kar sevinci yaşıyor. Vatandaşlar, Muğla'ya nadiren bu kadar çok kar yağdığını anlatarak, ''Muğla kent merkezine uzun yıllardır bu kadar çok kar yağmıyordu. Kar bizi mutlu etti'' dediler. Bu arada Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kentte hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğüne işaret ederek, ''Yarın bölge genelinde yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor'' dedi. -AFYONKARAHİSAR'DA KAPANAN KARAYOLLARI ULAŞIMA AÇILDI Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan karayollarının, yeniden ulaşıma açıldığı bildirildi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Uşak-Afyonkarahisar karayolunun 0-50 kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanırken, Afyonkarahisar-Kütahya, Afyonkarahisar-Seyitgazi, Afyonkarahisar-Sandıklı karayolları ise ulaşıma tamamen açıldı. Yetkililer, söz konusu bölgelerde yeniden buzlanma ve tipi olabileceğini göz önünde bulundurularak sürücülerden dikkatli olmalarını istediler.